Governador de Santa Catarina é diagnosticado com novo coronavírus

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), comunicou na manhã desta quarta-feira (1°) que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus . Moisés está em isolamento social após o resultado do primeiro teste a aguarda o resultado da contraprova.

Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés visita fábrica da WEG, em Jaraguá do Sul Crédito: Divulgação/Secom

"Fiz um teste para Covid-19 por estar apresentando sintomas e sinais, [como] dor de cabeça, dor de garganta, febre, dificuldade respiratória, tosse, de modo geral com alguma dor. Tive outros sintomas como coriza e também um pouco de conjuntivite. Fiz o exame e o primeiro resultado deu positivo", disse o governador em vídeo compartilhado em suas redes sociais.

O estado tem 26.354 casos positivos de Covid-19 e 341 mortes, segundo o último boletim.

Recentemente, o prefeito de Blumenau, a a 91 km de Florianópolis, pediu ajuda à população e a empresários da cidade que colaborem com as medidas de distanciamento social para evitar a proliferação da Covid-19. A cidade vem registrando movimentação sem máscara em bares e restaurantes.

Florianópolis, por sua vez, fechou academias e aumentou a multa por falta de máscara.

Moisés contou que fez o teste no final da tarde da última terça-feira (30). Apesar de estar cumprindo quarentena, o governador acompanha à distância os estragos causados pelo ciclone extratropical que atinge o estado e já deixou nove mortos em Santa Catarina.

Por causa do ciclone, já foram atendidas mais de 1.600 ocorrências por estragos, e o governo mobilizou mais de mil bombeiros.