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Covid-19

Governador de Santa Catarina é diagnosticado com novo coronavírus

O Estado tem 26.354 casos positivos de Covid-19 e 341 mortes por Covid-19. Além disso, foi atingido por um ciclone
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 15:44

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:44

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), comunicou na manhã desta quarta-feira (1°) que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Moisés está em isolamento social após o resultado do primeiro teste a aguarda o resultado da contraprova.
Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés visita fábrica da WEG, em Jaraguá do Sul
Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés visita fábrica da WEG, em Jaraguá do Sul Crédito: Divulgação/Secom
"Fiz um teste para Covid-19 por estar apresentando sintomas e sinais, [como] dor de cabeça, dor de garganta, febre, dificuldade respiratória, tosse, de modo geral com alguma dor. Tive outros sintomas como coriza e também um pouco de conjuntivite. Fiz o exame e o primeiro resultado deu positivo", disse o governador em vídeo compartilhado em suas redes sociais.
O estado tem 26.354 casos positivos de Covid-19 e 341 mortes, segundo o último boletim.
Recentemente, o prefeito de Blumenau, a a 91 km de Florianópolis, pediu ajuda à população e a empresários da cidade que colaborem com as medidas de distanciamento social para evitar a proliferação da Covid-19. A cidade vem registrando movimentação sem máscara em bares e restaurantes.
Florianópolis, por sua vez, fechou academias e aumentou a multa por falta de máscara.
Moisés contou que fez o teste no final da tarde da última terça-feira (30). Apesar de estar cumprindo quarentena, o governador acompanha à distância os estragos causados pelo ciclone extratropical que atinge o estado e já deixou nove mortos em Santa Catarina.

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Por causa do ciclone, já foram atendidas mais de 1.600 ocorrências por estragos, e o governo mobilizou mais de mil bombeiros.
A chuva e o vento também ocasionaram queda da energia elétrica. Segundo a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), cerca de 1,5 milhão de unidades ficaram sem luz.

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