General Heleno se irrita com relatora da CPMI do 8 de janeiro; vídeo

A senadora havia questionado se ele considerava que houve fraude no resultado das eleições de 2022. Heleno respondeu: "Já tem o resultado das eleições, já tem novo presidente da República, não posso dizer que foi fraudado", afirmou.

Eliziane, então, disse que o general havia mudado de ideia. Na sequência, o militar deu início aos xingamentos. "Ela fala as coisas que ela acha que está na minha cabeça. P..., é para ficar p..., né. P... que pariu", disse.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) reagiu e cobrou respeito à relatora. "É muito desrespeito", disse.