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Durante depoimento

General Heleno se irrita com relatora da CPMI do 8 de janeiro; vídeo

Senadora Eliziane Gama questionou se o ex-ministro do GSI considerava que houve fraude no resultado das eleições de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 set 2023 às 13:57

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 13:57

BRASÍLIA - O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, se irritou com questionamentos da relatora Eliziane Gama durante depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro nesta terça-feira (26).
A senadora havia questionado se ele considerava que houve fraude no resultado das eleições de 2022. Heleno respondeu: "Já tem o resultado das eleições, já tem novo presidente da República, não posso dizer que foi fraudado", afirmou.
Eliziane, então, disse que o general havia mudado de ideia. Na sequência, o militar deu início aos xingamentos. "Ela fala as coisas que ela acha que está na minha cabeça. P..., é para ficar p..., né. P... que pariu", disse.
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) reagiu e cobrou respeito à relatora. "É muito desrespeito", disse.
Em seu depoimento, Heleno ainda classificou como "fantasia" a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que relatou à Polícia Federal detalhes de uma reunião do então presidente Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de um golpe de Estado com o objetivo de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante o depoimento, o general ainda repetiu uma frase dita por ele no final do ano passado que insinuava um golpe contra o novo governo: "Continuo achando que bandido não sobe a rampa", numa alusão ao presidente Lula, que chegou a ser preso pela Operação Lava Jato e depois teve suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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Jair Bolsonaro Lula Política Polícia Federal Gabinete de Segurança Institucional 8 de Janeiro de 2023
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