Gata é morta a pauladas por mulher em mercado de Paraty

A gata Nina vivia em um mercado em Paraty (RJ) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma gata foi morta a pauladas por uma mulher dentro de um mercado em Parque Mangueira, bairro de Paraty (RJ).

O crime aconteceu no domingo (6) e foi registrado na 167ª Delegacia de Polícia do município.

Nina vivia no local e havia sido adotada pelo dono do estabelecimento.

Segundo a polícia, uma cliente teria sido arranhada pela gatinha depois de pisar no rabo dela.

A mulher foi socorrida por pessoas que estavam no mercado e foi embora, mas depois voltou com um pedaço de madeira e bateu na cabeça de Nina, que morreu na hora.

As imagens registradas pelas câmeras de segurança foram entregues à policia. A mulher ainda não foi identificada.