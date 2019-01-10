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Crime ambiental

Gata é morta a pauladas por mulher em mercado de Paraty

As imagens registradas pelas câmeras de segurança foram entregues à policia

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 00:01

Publicado em 

10 jan 2019 às 00:01
A gata Nina vivia em um mercado em Paraty (RJ) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma gata foi morta a pauladas por uma mulher dentro de um mercado em Parque Mangueira, bairro de Paraty (RJ).
O crime aconteceu no domingo (6) e foi registrado na 167ª Delegacia de Polícia do município.
Nina vivia no local e havia sido adotada pelo dono do estabelecimento.
Segundo a polícia, uma cliente teria sido arranhada pela gatinha depois de pisar no rabo dela.
A mulher foi socorrida por pessoas que estavam no mercado e foi embora, mas depois voltou com um pedaço de madeira e bateu na cabeça de Nina, que morreu na hora.
As imagens registradas pelas câmeras de segurança foram entregues à policia. A mulher ainda não foi identificada.
O crime praticado contra a gata se enquadra no artigo 32 da lei 9.605/98 de crimes ambientais, que pune quem pratica atos de violência contra animais. A pena pode variar de três meses a um ano de detenção, além de multa.

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