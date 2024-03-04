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Em Minas Gerais

Garoto gasta R$ 10 mil do pai 'para comprar figurinha' e é apreendido

Adolescente será investigado pela polícia por atos infracionais análogos a furto, invasão de dispositivo eletrônico e estelionato

Publicado em 04 de Março de 2024 às 07:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2024 às 07:24
Sirene de polícia
Garoto gasta R$ 10 mil do pai 'para comprar figurinha' e é apreendido em MG Crédito: Reprodução; Pixabay
A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu um garoto de 15 anos que, sem autorização, usou R$ 10 mil de seu pai para, segundo o jovem, "comprar figurinhas".
Adolescente usou celular do pai para fazer transferências sem sua autorização. De acordo com a polícia, o jovem movimentou o dinheiro por meio de um app de banco instalado no aparelho.
Garoto era investigado por atos infracionais análogos a furto, invasão de dispositivo eletrônico e estelionato. Ele foi apreendido na manhã da última quinta (29), durante o horário de aula, em uma escola do bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte.
Apreensão se deu "sem resistência e com discrição". Segundo a polícia, a possibilidade de envolvimento de adultos no caso justificou o cuidado.
A 3ª Delegacia Leste investiga o caso. Após uma audiência de apresentação em juízo, o jovem se encontra à disposição da Justiça para esclarecimentos.

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