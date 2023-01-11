Gamers reagem negativamente à fala de Ministra Ana Moser sobre eSports Crédito: Instagram/Reprodução

O mundo dos games reprovou uma fala da Ministra dos Esportes, Ana Moser, que afirmou que eSports não são esportes e fazem parte da indústria do entretenimento. Gamers e outras personalidades da área usaram as redes sociais para criticar a ex-jogadora de vôlei, que assumiu a pasta recriada no governo Lula.

Alguns relembraram uma publicação do perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral, em que o chefe do Executivo afirmava que os jogos eletrônicos não eram apenas entretenimento.

"Videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem gamers apresentaram propostas para o nosso Programa de Governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil", escreveu Lula em 18 de agosto de 2022.

Nesta terça-feira, Ana Moser afirmou que os eSports fazem parte da indústria do entretenimento. Ela comparou a preparação de um gamer à de um cantor, como Ivete Sangalo, para um show. A Ministra também ponderou que, diferentemente dos esportes convencionais, os eSports são forjados sobre uma programação que de alguma maneira limita a imprevisibilidade.

"A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. O que você fez foi se divertir, você não praticou esportes. ´O pessoal treina para fazer`. Sim, treina, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é uma atleta da música. Ela é uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado por uma programação digital, cibernética", afirmou a Ministra em entrevista ao Uol.

"A parte boa disso é que a gente nunca precisou nem vai precisar dessa galera para dizer se é ou não esporte", afirmou Gaules, uma das principais vozes dos eSports no País, em uma live na Twitch.

Nas redes sociais, outros gamers e streamers se posicionaram de forma crítica à declaração da Ministra dos Esportes. Uma das principais divergências quanto ao ponto de vista de Ana Moser se dá sobre a capacidade dos eSports transformarem vidas, assim como os esportes convencionais. Veja algumas reações:

Exatamente isso que você leu.



Esports é similar a um show da Ivette Sangalo, porque ela também TREINA para o show.



Essa frase foi da nossa atual Ministra do Esporte, @anabmoser.



Seria importante não desmerecer algo que não detém conhecimento.



Somos gigantes. pic.twitter.com/dCKezeKBEr — BD Cherrygumms (@Cherrygumms) January 10, 2023