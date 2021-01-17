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Decisão do Inep

Fux nega mandado de segurança do PSOL que pedia suspensão do Enem

Ao analisar o pedido, o Fux considerou que o mandado de segurança não merecia conhecimento por ter sido impetrado 'perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2021 às 14:32

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 14:32

Presidente do STF, Luiz Fux
Presidente do STF, Luiz Fux Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decidiu não conhecer um mandado de segurança em que o PSOL pedia que fosse determinada a suspensão da aplicação do Enem neste domingo (17) e no próximo, dia 24.
A legenda questionava a decisão do Inep e do Ministério da Educação de manter o calendário das provas, realizadas em meio ao crescimento do número de casos de Covid-19 em todo País. Nessa linha, alegava 'existir um justo receio de reiteração do cometimento de crimes de responsabilidade' além de 'ocorrência da omissão de analisar denúncia sobre o caso no âmbito do Poder Legislativo'.
Ao analisar o pedido, o Fux considerou que o mandado de segurança não merecia conhecimento por ter sido impetrado 'perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa'
Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, a corte não tem atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Ministro da Educação.
"A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem atos do 'Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal'", registrou.

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