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Sem crise

'Fuga é problema localizado e não afeta o sistema prisional', diz Lewandowski

Ministro da Justiça esteve em Mossoró (RN) para acompanhar a operação para capturar os dois bandidos que fugiram de penitenciária federal

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 14:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2024 às 14:42
MOSSORÓ (RN) – O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse neste domingo (18) que a fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró (RN)é pontual e não afeta a segurança do sistema. Ele deu as declarações na cidade, ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) .
"É um problema que, tenho que dizer, não afeta em hipótese nenhuma a segurança das cinco unidades prisionais federais. É um problema localizado e que será superado em breve com a colaboração de todos", declarou o ministro.
Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça
Ricardo Lewandowski disse que governo está empenhado na recaptura dos fugitivos Crédito: Tom Costa/MJSP
Ele também deixou claro que sua ida a Mossoró é um gesto político para demonstrar empenho do governo federal na recaptura desses criminosos.
"A minha presença aqui é antes de mais nada para mostrar que o governo federal está presente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aqui também", disse Lewandowski.
O ministro disse que o governo prestigia as autoridades locais. Afirmou que está cultivando diálogos e trabalhando nas buscas pelos fugitivos. Segundo ele, há conversas com todos os envolvidos nas buscas para fazer um "apanhado geral" da situação e superar as dificuldades.
De acordo com ele, a viagem foi a convite da governadora Fátima Bezerra. O ministro também disse que há medidas a serem tomadas para curto, médio e longo prazo, mas não deu detalhes.
A fuga é politicamente sensível porque é a primeira da história do sistema federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse mais cedo que possivelmente houve conivência de pessoas dentro da unidade para que os presos escapassem.

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