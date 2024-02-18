'Fuga é problema localizado e não afeta o sistema prisional', diz Lewandowski

MOSSORÓ (RN) – O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski , disse neste domingo (18) que a fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró (RN)é pontual e não afeta a segurança do sistema. Ele deu as declarações na cidade, ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) .

"É um problema que, tenho que dizer, não afeta em hipótese nenhuma a segurança das cinco unidades prisionais federais. É um problema localizado e que será superado em breve com a colaboração de todos", declarou o ministro.

Ricardo Lewandowski disse que governo está empenhado na recaptura dos fugitivos Crédito: Tom Costa/MJSP

Ele também deixou claro que sua ida a Mossoró é um gesto político para demonstrar empenho do governo federal na recaptura desses criminosos.

"A minha presença aqui é antes de mais nada para mostrar que o governo federal está presente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aqui também", disse Lewandowski.

O ministro disse que o governo prestigia as autoridades locais. Afirmou que está cultivando diálogos e trabalhando nas buscas pelos fugitivos. Segundo ele, há conversas com todos os envolvidos nas buscas para fazer um "apanhado geral" da situação e superar as dificuldades.