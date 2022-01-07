Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Foto: homem é achado morto em pé e encostado em carro no litoral de SP
Mistério

Foto: homem é achado morto em pé e encostado em carro no litoral de SP

A cena assustou moradores e pessoas que passavam pela rua no bairro Vila Mathias, em Santos

Publicado em 

07 jan 2022 às 11:39

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 11:39

Homem foi encontrado morto em pé, encostado em um carro em Santos
Homem foi encontrado morto em pé, encostado em um carro em Santos Crédito: Reprodução
Fotos de um homem achado morto em pé e encostado em um carro na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (7). Segundo o site G1, a cena assustou moradores e pessoas que passavam pela rua no bairro Vila Mathias.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o homem em pé, já sem vida, encostado na lateral do carro. Foram os próprios moradores que acionara a polícia. Até o momento, o homem, que teria aproximadamente 50 anos, e vestia camiseta e short azul, ainda não foi identificado. Não havia indícios de violência.
A causa da morte será investigada pelo 4º Distrito Policial de Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados