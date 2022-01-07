Foto: homem é achado morto em pé e encostado em carro no litoral de SP

Fotos de um homem achado morto em pé e encostado em um carro na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (7). Segundo o site G1, a cena assustou moradores e pessoas que passavam pela rua no bairro Vila Mathias.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o homem em pé, já sem vida, encostado na lateral do carro. Foram os próprios moradores que acionara a polícia. Até o momento, o homem, que teria aproximadamente 50 anos, e vestia camiseta e short azul, ainda não foi identificado. Não havia indícios de violência.
A causa da morte será investigada pelo 4º Distrito Policial de Santos.