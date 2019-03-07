Força Nacional apoiará implantação de territórios de pacificação no PA Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Agentes da Força Nacional de Segurança Pública vão reforçar o policiamento na Região Metropolitana de Belém (PA), pelos próximos 90 dias. O envio de agentes da força especial foi formalizado nesta quinta-feira (07), com a publicação de portaria, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Diário Oficial da União.

Assinada pelo ministro Sergio Moro , a medida atende ao pedido feito pelo governador paraense Helder Barbalho dois dias após ser empossado.

De acordo com o governo paraense, os agentes da Força Nacional auxiliarão na implantação dos primeiros sete territórios de pacificação que o governo estadual pretende instalar em áreas com elevados índices de criminalidade. Inspirados no projeto de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), do Rio de Janeiro , os cinco primeiros territórios de pacificação funcionarão em Belém; um em Ananindeua e um em Marituba.

“Nosso plano de trabalho para implantar os territórios de pacificação está pronto para ser implantado, e faremos isso junto com ações sociais importantes para que a segurança seja uma realidade e uma continuidade após a saída das forças ostensivas”, disse o governador Helder Barbalho, em nota.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública não revela quantos agentes serão enviados para a missão. Já o governo estadual divulgou que 200 agentes e 40 viaturas da Força Nacional devem chegar ao estado em 25 de março.

Segundo a portaria ministerial, o efetivo deslocado apoiará as forças de segurança pública locais, além de atuarem nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense. Os policiais também tomarão parte de atividades e serviços considerados imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio.