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Ex-presidente da República

'Força, meu Líbano', diz Temer após explosão atingir Beirute

'Que o espírito de luta e superação dos libaneses, mais uma vez estejam presentes', disse em nota o ex-presidente. A família de Temer é de origem libanesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:13

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:13

Michel Temer, ex-presidente da República
Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ex-presidente Michel Temer se solidarizou com as famílias das vítimas de uma grande explosão que atingiu na tarde desta terça (4) a cidade de Beirute, capital do Líbano.
"Consternado com o gravíssimo incidente ocorrido hoje em Beirute, trago a minha palavra de condolências às famílias das vítimas. Que o espírito de luta e superação dos libaneses, mais uma vez estejam presentes. Força, meu Líbano!", disse em nota o ex-presidente. A família de Temer é de origem libanesa.
O ministro da Saúde, Hamad Hassan, disse que o incidente deixou ao menos 50 mortos, além de mais de 2.750 feridos.
Paredes de prédios foram destruídas, janelas quebraram, carros foram virados de cabeça para baixo e destroços bloquearam várias ruas, forçando feridos a caminhar em meio à fumaça até hospitais.
Ainda não se sabe ao certo o que motivou o incidente, que ocorreu na zona portuária da capital.

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