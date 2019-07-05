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São Paulo

Fogo no Museu da Língua Portuguesa teve início em holofote

O incêndio destruiu parcialmente a estrutura e matou o brigadista Ronaldo Pereira da Cruz, que tentava combater as chamas

Publicado em 

05 jul 2019 às 11:09

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 11:09

O Museu da Língua Portuguesa deve ser reaberto no primeiro semestre de 2020 Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que investigou o incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa, no centro da cidade. Ninguém foi indiciado e o laudo da perícia aponta que o fogo foi provocado por um "defeito em um dos holofotes".
As conclusões do inquérito foram transmitidas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira, 4. O incêndio, que atingiu o museu no dia 21 de dezembro de 2015, destruiu parcialmente a estrutura e matou o brigadista Ronaldo Pereira da Cruz, que tentava combater as chamas.
No dia do incêndio, a Estação da Luz, que funciona no mesmo complexo, foi evacuada e os trens pararam de circular. A área não tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
A estrutura vem passando por obras de restauração. Em maio deste ano, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa anunciou que o Museu da Língua Portuguesa deve reabrir as portas no primeiro semestre de 2020.

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