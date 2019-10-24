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Cargos no Congresso

Flávio rebate áudio de Queiroz e diz que não vê ex-assessor há um ano

Ex-assessor fala de cargos no Congresso e cita gabinete de filho do presidente: Faz fila, é só chegar

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 18:16
O senador Flávio Bolsonaro Crédito: Agência Senado
O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) publicou um vídeo em suas redes sociais no qual rebate um áudio de WhatsApp de seu ex-assessor Fabrício Queiroz, divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo jornal O Globo.
"O que fica bem claro nesse áudio é que ele Queiroz não tem nenhum acesso ao meu gabinete, o que me parece bastante óbvio", diz o senador na publicação. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) reclamou da imprensa, que estaria fazendo "um estardalhaço" a partir do áudio, e disse estar em um momento de "bastante tranquilidade".

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No áudio, que data de junho de 2019, ou seja, depois de sua exoneração como assessor parlamentar de Flávio na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Queiroz diz que "é só chegar" no gabinete de Flávio para conseguir uma nomeação. "Salariozinho bom, para a gente é que pai de família, p* que pariu, cai igual uma uva", disse o ex-assessor.
"Eu não tenho mais nenhum tipo de contato com ele há quase um ano. Nunca mais falei. A última notícia que tive, foi pela imprensa, é de que ele estaria tratando um câncer no Estado de São Paulo", argumentou Flávio. O senador falou que tem a verdade ao seu lado e se disse "confiante de que muito em breve a Justiça vai ser feita e isso tudo vai estar tranquilamente esclarecido".

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