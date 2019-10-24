Flávio rebate áudio de Queiroz e diz que não vê ex-assessor há um ano

No áudio, que data de junho de 2019, ou seja, depois de sua exoneração como assessor parlamentar de Flávio na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Queiroz diz que "é só chegar" no gabinete de Flávio para conseguir uma nomeação. "Salariozinho bom, para a gente é que pai de família, p* que pariu, cai igual uma uva", disse o ex-assessor.

"Eu não tenho mais nenhum tipo de contato com ele há quase um ano. Nunca mais falei. A última notícia que tive, foi pela imprensa, é de que ele estaria tratando um câncer no Estado de São Paulo", argumentou Flávio. O senador falou que tem a verdade ao seu lado e se disse "confiante de que muito em breve a Justiça vai ser feita e isso tudo vai estar tranquilamente esclarecido".