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  • Flavio Bolsonaro sobre denúncia de Marcos do Val: "Não configura crime"
Tentativa de golpe

Flavio Bolsonaro sobre denúncia de Marcos do Val: "Não configura crime"

Do Val disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou envolvê-lo em uma tentativa de golpe para mudar o resultado da eleição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2023 às 13:22

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 13:22

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em pronunciamento no plenário do Senado Federal
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Senado Federal Crédito: Waldemir Barreto/ Agência Senado
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (2) durante sessão parlamentar que a denúncia que o colega Marcos do Val (Podemos-ES) fez não configura "nenhuma espécie de crime".
Na quarta (1), do Val disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou envolvê-lo em uma tentativa de golpe para mudar o resultado da eleição.
"Ele [do Val] já havia me relatado o que tinha acontecido, que seria trazido a público, mas numa linha de que essa reunião que aconteceu seria uma tentativa de um parlamentar de demover pessoas que estavam nessa reunião de fazer algo inaceitável, absurdo e ilegal", disse ele no Plenário do Senado.
A Polícia Federal pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ouvir do Val sobre as declarações dele.

O que disse Marcos do Val?

Em entrevista à revista Veja, o senador relatou que se reuniu com o ex-presidente e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) no Palácio da Alvorada.
O plano era de que alguém do círculo de confiança de Bolsonaro se aproximasse de Moraes e gravasse o ministro do STF, na tentativa de captar algo comprometedor para prendê-lo e impedir a posse de Lula.
Três dias depois, no entanto, conforme mensagens obtidas pela revista, do Val enviou uma mensagem a Moraes pedindo para falarem pessoalmente. Ele teria contado todo o plano ao ministro. Após a reunião, do Val respondeu Silveira que não participaria da combinação.

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