Fisiculturista está entre os mortos em queda de avião em Vinhedo, SP

Dentre as 62 vítimas da queda do avião da Voepass em Vinhedo, interior de São Paulo, está a fisiculturista Daniela Schulz. A gaúcha de 30 anos era natural de Santa Rosa e tinha como destino final os Estados Unidos, para onde viajava ao lado do marido, o engenheiro agrônomo Hiales Fodra.

Daniela começou no esporte em abril de 2023 e comemorou nas redes sociais a participação no primeiro campeonato internacional da categoria em abril de 2024.

"Comecei o processo para me desafiar, será se sou capaz mesmo disso? Quem me acompanha de perto sabe o quanto eu sou determinada. O fisiculturismo me ensinou tanto, principalmente a conjugar o verbo construir, aquele 1% todo santo dia", escreveu. "Obrigada Deus por me permitir viver isso, pelas oportunidades, pela experiência e por me dar forças e capacidades para enfrentar todos os desafios."

Daniela Schulz era fisiculturista e estava no avião que caiu em São Paulo Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Ela também era empresária de moda fitness e, há um mês, postou um vídeo de um treino na academia em que incentiva seguidores. "Você é o maior projeto da sua vida! Não se distraia."

A última postagem dela no Instagram foi momentos antes do acidente, quando comemorou o "início da saga" até os Estados Unidos.

Daniela com frequência agradecia ao marido pelo incentivo. Em uma das publicações, ela afirmou que Hiales era tudo o que havia pedido.

"Minha pessoa nesse mundo. Minha carne, minha alma. Sonha os meus sonhos, vibra, corre atrás e faz acontecer. Obrigada por tanto. Obrigada por acreditar em mim. Te amo mais que ontem e menos que amanhã."

O engenheiro comentou na postagem e disse ser apaixonado e louco pela fisiculturista. "Dividir a vida, sonhos, projetos e até mesmo as dificuldades com você, é o maior presente que recebi de Deus. Seu bem- estar, sua segurança e sua felicidade são meus propósitos de vida."