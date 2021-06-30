AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Fiocruz antecipa entrega de 3 milhões de doses ao Ministério da Saúde
Imunização

Fiocruz antecipa entrega de 3 milhões de doses ao Ministério da Saúde

AFundação Oswaldo Cruz antecipou para esta quarta (30) a entrega de vacinas da Oxford-Astrazeneca que seriam enviadas ao governo federal na sexta-feira (2)

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:43

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:43
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) antecipou para esta quarta-feira (30) a entrega de 3 milhões de doses da vacina Oxford-Astrazeneca contra covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Inicialmente, esta remessa seria entregue na próxima sexta-feira (2).
Segundo a Fiocruz, a antecipação foi possível por conta da liberação de lotes pelo controle de qualidade, que ocorreu no início da semana. Cerca de 148 mil doses ficarão no Rio de Janeiro.
Desta forma, a fundação chega a 65,9 milhões de doses entregues ao PNI, incluindo as 4 milhões de vacinas importadas do Instituto Serum, na índia. Só no mês de junho, foram fornecidos mais de 18 milhões de imunizantes.
A Fiocruz tem ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para entregas semanais da vacina até 23 de julho.

Veja Também

Fachin dá 15 dias para Bolsonaro ampliar vacinação contra Covid em quilombolas

Saúde ainda não distribuiu 3 milhões de vacinas da Janssen doadas pelos EUA

'Agora é investigar', diz leitora sobre suposta propina em compra de vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Vacina Covid-19 FioCruz Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 lições de vida que aprendemos com cães e gatos 
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026
Imagem de destaque
Em vídeo, Meneguelli diz que tentam impedir sua candidatura ao Senado porque sabem que pode ganhar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados