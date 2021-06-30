Fiocruz antecipa entrega de 3 milhões de doses ao Ministério da Saúde

A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a Fiocruz, a antecipação foi possível por conta da liberação de lotes pelo controle de qualidade, que ocorreu no início da semana. Cerca de 148 mil doses ficarão no Rio de Janeiro.

Desta forma, a fundação chega a 65,9 milhões de doses entregues ao PNI, incluindo as 4 milhões de vacinas importadas do Instituto Serum, na índia. Só no mês de junho, foram fornecidos mais de 18 milhões de imunizantes.