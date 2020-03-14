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São Paulo

Fiesp cancela eventos de infraestrutura e telecomunicações por coronavírus

Diante das recomendações de que se evite aglomerações, a Fiesp, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Ministério das Relações Exteriores e o da Ciência anunciaram o cancelamento do Seminário sobre Oportunidades no Setor de Energia Nuclear
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 11:09

Publicado em 14 de Março de 2020 às 11:09

Fiesp cancela eventos de infraestrutura e telecomunicações por coronavírus Crédito: Divulgação | Fiesp
O risco de propagação do coronavírus no Brasil levou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) a cancelar dois eventos a serem realizados em março, em São Paulo.
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Segundo nota, tendo em vista as recomendações de que a população evite aglomerações, a Fiesp, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações anunciaram o cancelamento do Seminário sobre Oportunidades no Setor de Energia Nuclear, que seria realizado no dia 17 de março, na sede da Fiesp.
Um workshop com o tema "Telecomunicações e os Preparativos para a Chegada do 5G", previsto para 18 de março, também foi cancelado, segundo a nota.

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