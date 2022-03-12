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90 anos

FHC é internado em SP após sofrer fratura no fêmur e passará por cirurgia

A assessoria do ex-presidente informou neste sábado que Fernando Henrique Cardoso está bem e que passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2022 às 16:03

Publicado em 12 de Março de 2022 às 16:03

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi internado em SP e passará por cirurgia Crédito: Ricardo Medeiros
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 90, foi internado nesta sexta-feira (11) no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após uma fratura no fêmur.
Sua assessoria afirmou neste sábado (12) que FHC está bem. Durante a tarde, o boletim médico informou que o ex-presidente "passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias".
A nota, assinada pelos médicos José Medina Pestana e Miguel Cendoroglo Neto, afirma que FHC teve uma fratura de colo de fêmur.
A internação foi confirmada pelo PSDB no Twitter. O partido não informou como ocorreu a fratura, mas, segundo a reportagem apurou, o ex-presidente sofreu uma queda em casa. ​
"Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil", publicou o partido.
​O hospital Albert Einstein não deu informações sobre o estado de saúde do ex-presidente. ​
Segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que noticiou a internação, Fernando Henrique sofreu um acidente e a internação o impossibilitou de comparecer à posse do jornalista e escritor Merval Pereira na presidência da Academia Brasileira de Letras. A posse, em sessão solene, ocorreu nesta sexta, no Rio de Janeiro.
A última declaração pública do ex-presidente foi no dia 25 de fevereiro, sobre a guerra na Ucrânia. "Condeno a invasão da Ucrânia por tropas russas a mando do presidente Putin. Litígios se resolvem por negociação nunca pela imposição da força", disse.
Também por razões de saúde, FHC não compareceu à votação de prévias do PSDB em Brasília, em novembro passado. Em maio, porém, ele se encontrou com o ex-presidente Lula (PT), gerando repercussão no meio político.
FHC foi eleito presidente da República em 1994 e permaneceu no cargo até 2002, quando foi sucedido por Lula. Antes disso, foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, quando elaborou o Plano Real.

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