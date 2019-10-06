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FHC x Heleno

FHC critica bandidos e governo. General Heleno ataca tucano

No Twitter, ex-presidente escreveu que "violência dos bandidos assim como as do governo preocupam"

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 09:17

Publicado em 

06 out 2019 às 09:17
Fernando Henrique Cardoso e general Heleno se enfrentam no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) escreveu, no Twitter, que  "a violência dos bandidos assim como as do governo preocupam". A postagem, no último sábado (05), desagradou o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da gestão Bolsonaro, general Augusto Heleno.
O militar foi ao Twitter do próprio tucano e retrucou, utilizando uma frase em espanhol  originalmente dita pelo rei Juan Carlos da Espanha ao então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em uma reunião em 2007: "Por que no te callas", ou "por que não te cala?".
Curiosamente, Fernando Henrique também havia postado justamente sobre o direito de protestar em uma democracia. O ex-presidente não retrucou o general. Mas o perfil do PSDB, sim:  "Quem anda bem calado frente a vários absurdos é o senhor, ministro Augusto Heleno. Lembre-se que é Brasil acima de tudo".

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