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Feriados em abril: confira as datas com folga prolongada

Além da Sexta-Feira Santa e de Tiradentes, também há o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo

Publicado em 31 de Março de 2025 às 16:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2025 às 16:43
O mês de abril reserva alguns feriados nacionais e estaduais pelo Brasil. Em alguns casos, como no Rio de Janeiro, a quantidade de dias de recesso pode chegar a seis (veja mais abaixo). No Espírito Santo, também há a celebração do Dia de Nossa Senhora da Penha, considerada feriado estadual.
O próximo feriado nacional programado é o da Sexta-Feira Santa, que cairá em 18 de abril. Como no 21 também será feriado, Dia de Tiradentes, haverá um recesso longo de quatro dias com a junção do final de semana, incluindo o domingo de Páscoa, 20, em todo o País.
Imagem de Nossa Senhora da Penha
Dia de Nossa Senhora da Penha será celebrado em 28 de abril Crédito: Vitor Jubini
No Rio de Janeiro, no entanto, a situação será ainda mais atípica, já que o Dia de São Jorge feriado local, é comemorado na quarta-feira, 23 de abril. Por isso, a população fluminense poderá unificar os seis dias em um grande e único feriadão graças ao final de semana (19 e 20) e por conta de um dia de emenda entre eles (terça-feira, 22).
No Espírito Santo, será feriado estadual no dia 28 de abril, uma segunda-feira, dia da Nossa Senhora da Penha, que homenageia a padroeira do Estado.
Feriados nacionais e estaduais em abril pelo Brasil
  • 18 de abril: Sexta-feira Santa (feriado nacional);
  • 20 de abril: Domingo de Páscoa;
  • 21 de abril: Dia de Tiradentes (feriado nacional);
  • 23 de abril: Dia de São Jorge (feriado estadual no Rio de Janeiro);
  • 28 de abril: Dia da Nossa Senhora da Penha (feriado estadual no Espírito Santo).
E não vai demorar para o brasileiro ter novamente uma pausa: no dia 1° de maio, é celebrado o Dia do Trabalhador, um feriado nacional. Como cairá em uma quinta-feira, é possível que alguns lugares emendem a sexta e façam da data outro recesso longo de quatro dias de duração – contando o final de semana, 3 e 4 de maio.

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