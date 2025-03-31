Feriados em abril: confira as datas com folga prolongada

O mês de abril reserva alguns feriados nacionais e estaduais pelo Brasil. Em alguns casos, como no Rio de Janeiro, a quantidade de dias de recesso pode chegar a seis (veja mais abaixo). No Espírito Santo , também há a celebração do Dia de Nossa Senhora da Penha, considerada feriado estadual.

O próximo feriado nacional programado é o da Sexta-Feira Santa, que cairá em 18 de abril. Como no 21 também será feriado, Dia de Tiradentes, haverá um recesso longo de quatro dias com a junção do final de semana, incluindo o domingo de Páscoa , 20, em todo o País.

Dia de Nossa Senhora da Penha será celebrado em 28 de abril Crédito: Vitor Jubini

No Rio de Janeiro, no entanto, a situação será ainda mais atípica, já que o Dia de São Jorge feriado local, é comemorado na quarta-feira, 23 de abril. Por isso, a população fluminense poderá unificar os seis dias em um grande e único feriadão graças ao final de semana (19 e 20) e por conta de um dia de emenda entre eles (terça-feira, 22).

No Espírito Santo, será feriado estadual no dia 28 de abril, uma segunda-feira, dia da Nossa Senhora da Penha, que homenageia a padroeira do Estado.

Feriados nacionais e estaduais em abril pelo Brasil

18 de abril: Sexta-feira Santa (feriado nacional);

Sexta-feira Santa (feriado nacional); 20 de abril: Domingo de Páscoa;



Domingo de Páscoa; 21 de abril: Dia de Tiradentes (feriado nacional);



Dia de Tiradentes (feriado nacional); 23 de abril: Dia de São Jorge (feriado estadual no Rio de Janeiro);



Dia de São Jorge (feriado estadual no Rio de Janeiro); 28 de abril: Dia da Nossa Senhora da Penha (feriado estadual no Espírito Santo).

