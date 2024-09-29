Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fenômeno nos anos 90, boneca da Xuxa esgota vendas em um dia
Nova edição

Fenômeno nos anos 90, boneca da Xuxa esgota vendas em um dia

Nos anos 1990, estima-se que a boneca de Xuxa tenha vendido mais de 1 milhão de unidades oficialmente, segundo dados repassados pela fabricante de brinquedos na época
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 set 2024 às 19:14

Publicado em 29 de Setembro de 2024 às 19:14

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Um dos maiores fenômenos de vendas de brinquedos dos anos 1990, a boneca com a imagem de Xuxa Meneghel, que voltou às lojas na última sexta-feira (27), esgotou sua edição de relançamento em apenas 24 horas.
A informação foi confirmada pela fabricante de brinquedos Estrela à Folha de S.Paulo. A empresa afirma que já está em negociações com Xuxa para uma nova tiragem extra devido a alta demanda do público para comprar a boneca.
A boneca, originalmente lançada em 1997, teve uma edição comemorativa anunciada na sexta (27), com vendas feitas de forma online. Ao todo, foram 1,5 mil unidades do brinquedo na primeira tiragem para "o público colecionador e fã nostálgico", como dizia o anuncio no site da marca.
Xuxa com sua boneca
Xuxa com sua boneca Crédito: Reprodução/Instagram
No anúncio da boneca, Xuxa escreveu: "Outra coisa que vcs sempre pediam muito: a volta da minha boneca! A Estrela ouviu o pedido de vocês e fez esse sonho se tornar realidade outra vez. Agora, pra quem teve a oportunidade de ganhar uma quando era baixinha ou baixinho e hoje não tem mais, ou pra quem não pôde ter naquela época, agora tem a possibilidade de 'me levar pra casa'".
A comercialização começou às 12h da última sexta-feira (27). Já neste sábado (28), Xuxa anunciou nas redes sociais que o brinquedo já estava fora de circulação. A Estrela também agradeceu as vendas.
Nos anos 1990, estima-se que a boneca de Xuxa tenha vendido mais de 1 milhão de unidades oficialmente, segundo dados repassados pela fabricante de brinquedos na época.

Veja Também

Patrícia Veloso, do 'Que Xou da Xuxa é esse?', vira garota-propaganda da Magazine Luiza

Xuxa faz meme virar show de 20 minutos recheado de hits no Rock in Rio

Xuxa estreia no Rock in Rio e se apresenta depois de Katy Perry

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados