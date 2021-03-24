Fauci e EUA discutirão com Brasil formas de ajudar com pandemia

Casa Branca Crédito: Pexels/Creative Commons

O infectologista Anthony Fauci, principal conselheiro médico do governo dos Estados Unidos , afirmou que ele e a equipe de especialistas focada no combate à Covid-19 nos Estados Unidos vão se reunir com autoridades brasileiras para discutir formas de auxiliar o País a reverter o pior momento da crise sanitária no Brasil . Em ritmo contrário ao americano, os números de casos, mortes e hospitalizações por Covid-19 têm acelerado no Brasil, à medida que a vacinação segue ritmo lento.

Já nos EUA, entre 2,5 e 3 milhões de pessoas são vacinadas diariamente, de acordo com o membro da força-tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Andy Slavitt.

Apesar da queda nos casos e a vacinação em massa, há ainda riscos de que os contágios aumentem, segundo a diretora do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) americano, Rochelle Walensky.

Entre as ameaças, Walensky disse que tem observado com atenção o comportamento da variante do coronavírus descoberta em Nova York.