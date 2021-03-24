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Mortes em crescimento

Fauci e EUA discutirão com Brasil formas de ajudar com pandemia

Em ritmo contrário ao americano, os números de casos, mortes e hospitalizações por Covid-19 têm acelerado no Brasil, à medida que a vacinação segue ritmo lento

Publicado em 24 de Março de 2021 às 17:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 mar 2021 às 17:23
Casa Branca
Casa Branca Crédito: Pexels/Creative Commons
O infectologista Anthony Fauci, principal conselheiro médico do governo dos Estados Unidos, afirmou que ele e a equipe de especialistas focada no combate à Covid-19 nos Estados Unidos vão se reunir com autoridades brasileiras para discutir formas de auxiliar o País a reverter o pior momento da crise sanitária no Brasil. Em ritmo contrário ao americano, os números de casos, mortes e hospitalizações por Covid-19 têm acelerado no Brasil, à medida que a vacinação segue ritmo lento.
Já nos EUA, entre 2,5 e 3 milhões de pessoas são vacinadas diariamente, de acordo com o membro da força-tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Andy Slavitt.
Apesar da queda nos casos e a vacinação em massa, há ainda riscos de que os contágios aumentem, segundo a diretora do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) americano, Rochelle Walensky.
Entre as ameaças, Walensky disse que tem observado com atenção o comportamento da variante do coronavírus descoberta em Nova York.
Segundo ela, as evidências até agora apontam para uma capacidade de contágio menor do que a da cepa britânica, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das três variantes de risco, junto com a de Manaus e África do Sul.

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