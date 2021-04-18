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Quadriciclo

"Farei exames para saber o grau da lesão", diz Flávio Bolsonaro após acidente

Senador sofreu um acidente de quadriciclo na Praia de Taíba, no Ceará

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 16:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 abr 2021 às 16:14
Senador Flávio Bolsonaro no plenário do Senado
Senador Flávio Bolsonaro no plenáro Crédito: Marcos Oliveira/Agencia Senado
Depois de sofrer, no sábado (17), um acidente de quadriciclo na Praia de Taíba, no Ceará, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou, neste domingo (18), que fará mais exames para saber o "grau da lesão" após a queda. Em suas redes sociais, o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, também negou rumores de que usaria um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para retornar a Brasília.
"Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão", escreveu o senador na sua página oficial do Twitter. A previsão era que Flávio Bolsonaro retornasse a Brasília neste domingo.
O senador foi atendido no sábado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 17h40, segundo informou a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, cidade a cerca de 60 quilômetros da capital Fortaleza. Na UPA, o parlamentar fez uma radiografia, que constatou a luxação na clavícula, e recebeu medicação para minimizar a dor com o acidente.

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De acordo com a secretaria de saúde do município, Flávio Bolsonaro abriu mão de ser encaminhado para algum hospital de referência.
O senador recebeu alta e retornaria para Brasília neste domingo com o ombro direito imobilizado. Segundo a imprensa local, desde a última quinta-feira, 15, ele, a esposa, a dentista Fernanda Bolsonaro, e as filhas do casal estavam hospedados em um resort no Ceará, o hotel Carmel Taíba, que tem diárias que chegam a R$ 7 mil.

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