"Farei exames para saber o grau da lesão", diz Flávio Bolsonaro após acidente

Senador Flávio Bolsonaro no plenáro Crédito: Marcos Oliveira/Agencia Senado

Depois de sofrer, no sábado (17), um acidente de quadriciclo na Praia de Taíba, no Ceará, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou, neste domingo (18), que fará mais exames para saber o "grau da lesão" após a queda. Em suas redes sociais, o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, também negou rumores de que usaria um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para retornar a Brasília.

"Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão", escreveu o senador na sua página oficial do Twitter. A previsão era que Flávio Bolsonaro retornasse a Brasília neste domingo.

O senador foi atendido no sábado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 17h40, segundo informou a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, cidade a cerca de 60 quilômetros da capital Fortaleza. Na UPA, o parlamentar fez uma radiografia, que constatou a luxação na clavícula, e recebeu medicação para minimizar a dor com o acidente.

De acordo com a secretaria de saúde do município, Flávio Bolsonaro abriu mão de ser encaminhado para algum hospital de referência.