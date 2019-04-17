Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Famílias de baixa renda de Brumadinho recebem auxílio emergencial
Após tragédia

Famílias de baixa renda de Brumadinho recebem auxílio emergencial

O auxílio é destinado aos beneficiários do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia e foi definido em medida provisória após o rompimento da barragem de rejeitos de mineração na cidade

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 17:32

Publicado em 

17 abr 2019 às 17:32
Bombeiros prestam homenagem às vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar | MG
Famílias de baixa renda que moram em Brumadinho, Minas Gerais, começaram receber o auxílio emergencial de uma parcela no valor de R$ 600. O auxílio é destinado aos beneficiários do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia e foi definido em medida provisória após o rompimento da barragem de rejeitos de mineração na cidade.
O valor começou ser pago nesta terça-feira (16), de acordo com o Ministério da Cidadania. Os saques seguem o calendário de pagamento do Bolsa Família e devem ser feitos em até 180 dias após a data que o crédito for disponibilizado. A estimativa do ministério é de que 1.505 famílias recebam o auxílio e devem ser injetados R$ 903 mil na economia local.
PORTARIA
A Portaria publicada pelo Ministério da Cidadania na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial da União trata da operacionalização dos procedimentos para o pagamento do benefício. O texto define que o auxílio será pago às famílias que moram em Brumadinho e constavam como beneficiárias do Bolsa Família em janeiro de 2019 e aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia residentes em Brumadinho com benefícios ativo em janeiro de 2019. Também registra que as parcelas do auxílio poderão ser pagas cumulativamente aos beneficiários dos programas citados.
Os beneficiários do Bolsa Família vão receber o auxílio pela Caixa Econômica Federal. O pagamento do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia será operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
A cidade de Brumadinho sofre os efeitos sociais e econômicos do rompimento de uma barragem com rejeitos de mineração ocorrida no dia 25 de janeiro.
> Chega a 228 o número de mortos identificados na tragédia de Brumadinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Política Brumadinho dinheiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo
Imagem de destaque
Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados