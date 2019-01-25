Famílias buscam notícias de desaparecidos da barragem da Vale

A professora Fabiana Cristina Braga Pereira, de 40 anos, é uma dessas moradoras. Segundo ela, o irmão, Adriano Júnio Braga, de 38 anos, trabalha na Vale como engenheiro de mina. “Estamos desesperados sem saber o que aconteceu. Ele estava na empresa no momento em que a barragem se rompeu. Já ligamos várias vezes, mas não conseguimos contato. A mesma situação é das outras pessoas que têm parentes trabalhando lá. A cidade está em desespero”, contou.