Famílias buscam notícias de desaparecidos da barragem da Vale

Centenas de moradores de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, passam por momentos de desespero no início da tarde desta sexta-feira (25), após a Barragem Mina do Feijão, na altura do KM 50 da MG-040, na cidade, ter se rompido. Eles tentam contato com funcionários da Vale que trabalham na empresa, mas dizem que ainda não houve retorno.
A professora Fabiana Cristina Braga Pereira, de 40 anos, é uma dessas moradoras. Segundo ela, o irmão, Adriano Júnio Braga, de 38 anos, trabalha na Vale como engenheiro de mina. “Estamos desesperados sem saber o que aconteceu. Ele estava na empresa no momento em que a barragem se rompeu. Já ligamos várias vezes, mas não conseguimos contato. A mesma situação é das outras pessoas que têm parentes trabalhando lá. A cidade está em desespero”, contou.
Segundo ela, a população da cidade teme que o centro de Brumadinho fique alagado quando a lama passar pelo rio Paraopeba. “O centro fica na parte baixa da cidade, que não foi atingida. Mas quando a galeria de esgoto entope, a água já transborda. Imagina nesta situação. As pessoas estão avacuando as casas e as lojas e indo para a parte de cima da cidade, onde acreditamos que não há risco de alagamento”, disse.