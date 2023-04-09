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Levantamento

Falta com atestado médico cresce em dias após jogos de futebol, diz pesquisa

Além das gastroenterites, as gripes são os casos mais comuns entre os funcionários das empresas que justificam as faltas

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 15:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2023 às 15:15
A apresentação de atestados médicos cresceu nos dias após os jogos de futebol das últimas semanas, segundo levantamento da gestora de ponto eletrônico Pontomais. Além das gastroenterites, as gripes são os casos mais comuns entre os funcionários das empresas que justificam as faltas.
Segundo o levantamento, no dia seguinte à semifinal entre Palmeiras e Ituano, em 19 de março, a ausência de trabalhadores foi 19% maior do que em segundas-feiras normais. Em Minas Gerais, após a disputa entre América-MG e Cruzeiro, a entrega de atestados aumentou 15%, aponta o levantamento.
No Rio de Janeiro, a segunda-feira seguinte ao clássico Flamengo e Vasco teve 20% de crescimento, segundo a Pontomais, empresa que integra o grupo VR.
O número de atestados após os grandes jogos ainda é menor do que o registrado nas quintas-feiras, quando as empresas recebem mais faltas com apresentação de atestados médicos.

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