Falso garimpeiro paga garota de programa com barro dizendo ser ouro no Pará Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem, que se passava por garimpeiro, pagou uma garota de programa com um pacote de barro, dizendo ser ouro. A mulher denunciou o caso à polícia e os dois foram parar na delegacia.

O caso ocorreu no domingo (5) no município de Itaituba (PA). Segundo a polícia, o homem estava hospedado há alguns dias em um hotel da cidade. Ele se identificou como garimpeiro ao contratar os serviços de uma garota de programa. O pagamento seria uma quantia em ouro.

Após o pagamento, a mulher percebeu que dentro do pacote recebido havia uma porção de barro e resolveu acionar uma guarnição da Polícia Militar para denunciar que havia sido vítima do golpe.

O homem, de 36 anos, foi encaminhado pelos policiais à 19ª Seccional Urbana de Itaituba.

De acordo com a Polícia Civil, ele e a mulher entraram em um acordo e não feito registro de ocorrência. Nenhum representante do hotel esteve na delegacia para registrar o caso.