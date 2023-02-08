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No Pará

Falso garimpeiro paga garota de programa com barro dizendo ser ouro

Homem teria contratado  os serviços de uma garota de programa afirmando que o pagamento seria em ouro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2023 às 08:15

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 08:15

Falso garimpeiro paga garota de programa com barro dizendo ser ouro no Pará
Falso garimpeiro paga garota de programa com barro dizendo ser ouro no Pará Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem, que se passava por garimpeiro, pagou uma garota de programa com um pacote de barro, dizendo ser ouro. A mulher denunciou o caso à polícia e os dois foram parar na delegacia.
O caso ocorreu no domingo (5) no município de Itaituba (PA). Segundo a polícia, o homem estava hospedado há alguns dias em um hotel da cidade. Ele se identificou como garimpeiro ao contratar os serviços de uma garota de programa. O pagamento seria uma quantia em ouro.
Após o pagamento, a mulher percebeu que dentro do pacote recebido havia uma porção de barro e resolveu acionar uma guarnição da Polícia Militar para denunciar que havia sido vítima do golpe.
O homem, de 36 anos, foi encaminhado pelos policiais à 19ª Seccional Urbana de Itaituba.
De acordo com a Polícia Civil, ele e a mulher entraram em um acordo e não feito registro de ocorrência. Nenhum representante do hotel esteve na delegacia para registrar o caso.
A reportagem tentou contato com o suspeito, mas ele não foi localizado. A vítima não quis comentar o caso.

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