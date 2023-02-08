Falso garimpeiro paga garota de programa com barro dizendo ser ouro

Um homem, que se passava por garimpeiro, pagou uma garota de programa com um pacote de barro, dizendo ser ouro. A mulher denunciou o caso à polícia e os dois foram parar na delegacia.
O caso ocorreu no domingo (5) no município de Itaituba (PA). Segundo a polícia, o homem estava hospedado há alguns dias em um hotel da cidade. Ele se identificou como garimpeiro ao contratar os serviços de uma garota de programa. O pagamento seria uma quantia em ouro.
Após o pagamento, a mulher percebeu que dentro do pacote recebido havia uma porção de barro e resolveu acionar uma guarnição da Polícia Militar para denunciar que havia sido vítima do golpe.
O homem, de 36 anos, foi encaminhado pelos policiais à 19ª Seccional Urbana de Itaituba.
De acordo com a Polícia Civil, ele e a mulher entraram em um acordo e não feito registro de ocorrência. Nenhum representante do hotel esteve na delegacia para registrar o caso.
A reportagem tentou contato com o suspeito, mas ele não foi localizado. A vítima não quis comentar o caso.