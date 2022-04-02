Falsa médica é presa atendendo crianças em Angra dos Reis (RJ)

SÃO PAULO - Uma advogada foi presa em flagrante, na sexta-feira (1º), após se passar por médica e fazer atendimentos em uma unidade de saúde em Angra dos Reis (RJ) usando documentos e carimbos falsos.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi detida pelos agentes da 166ª DP no momento em que atendia crianças na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Infantil de Japuíba.

Em nota, a Polícia Civil informou que os policiais foram procurados pela agente administrativa da unidade de saúde, que desconfiou da mulher. Ela se apresentou com o CRM de outra profissional e chegou a trabalhar três semanas no plantão.

Jaleco e equipamentos de falsa médica foram apreendidos pela polícia Crédito: TV Rio Sul/Globo/Reprodução

Em entrevista ao "RJTV", da TV Globo, o delegado titular da delegacia de Angra dos Reis, Vilson de Almeida, explicou que a advogada falsificou vários documentos, inclusive carimbo com CRM de uma médica verdadeira, e o utilizava para poder exercer ilegalmente a atividade de medicina.

"A administração da unidade desconfiou, acionou a polícia, nós fomos lá e prendemos em flagrante essa advogada que se passava por médica. É um perigo, uma vez que não tem conhecimento de medicina para realizar o atendimento", relatou Almeida.