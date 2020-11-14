Fachin defende segurança nas eleições e alerta para 'propagação de ilusões'

Ministro do STF, Edson Fachin Crédito: Carlos Moura/SCO/STF

Ele disse entender que críticas podem ser feitas no campo político, "mas que na ambiência da Justiça Eleitoral não há nada a ser registrado nesse sentido". "O sistema da justiça eleitoral brasileiro é um sistema sólido, que desde o seu início tem produzido confiança. Não há nenhuma demonstração até o momento de que tenha havido qualquer desvio na aplicação concreta desse sistema", afirmou neste sábado (14), após cerimônia de verificação de assinaturas do sistema de totalização dos votos do TSE.

Fachin acrescentou que "há em afirmações que colocam em dúvida a Justiça Eleitoral uma alta dose de propagação de ilusões e até mesmo de irresponsabilidade.

"As instituições precisam ser preservadas. Nenhum país se mantém como estado democrático se diluir suas instituições, e o Poder Judiciário, ao lado do Legislativo e do Executivo e da própria imprensa e de outras instituições são essenciais para a vida em sociedade", afirmou.

O ministro também alertou para a propagação de fake news e recomendou aos eleitores a checagem, em caso de dúvidas.