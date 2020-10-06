Facebook lança avatares customizados no Brasil; veja como criar

No Brasil serão disponibilizadas 10 avatares representativos de cada usuário Crédito: Divulgação/Facebook

Nesta segunda-feira (5), o Facebook anunciou o lançamento de avatares no Brasil . Eles podem ser customizados e compartilhados por meio do feed de notícias, comentários, stories e Messenger da rede social.

Enquanto em outros países o recurso já estava disponível, no Brasil serão disponibilizadas 10 imagens representativas de cada usuário. E, com o tempo, outras 10 irão chegar em breve, segundo informações da plataforma.

De acordo com o comunicado do Facebook, "você pode personalizar seu Avatar para que ele te represente de maneira única e autêntica. Dessa forma, é possível personalizar o avatar com as características de cada usuário, tendo a opção de escolher o tom de pele, cabelo, roupa e adesivos  que foram adaptados para a realidade e cultura local  bem como planos de fundo.

As figurinhas vão expressar, incialmente, termos e frases comuns usadas no cotidiano como Bom dia/tarde/noite, E aí, Valeu, Te amo, Oi e De nada.

As figurinhas estão aparecendo gradualmente para os usuários do Facebook. Caso ainda não se encontre na sua rede social, atualize seu aplicativo pela Play Store (Android) ou App Store (iOS).

SAIBA COMO CRIAR E CUSTOMIZAR O SEU AVATAR:

Menu: Em Menu, selecione Ver mais e em seguida "Avatares", que tem um ícone com um sorriso.

Figurinhas: ao criar seu Avatar, as expressões do dia a dia ficarão disponíveis no menu, que poderão ser enviadas pelo Messenger, publicadas nos comentários dos posts e no seu Perfil.

Publicação : embaixo de cada publicação do Avatar há um botão Testar, para que seja configurado antes de publicar.

Comentários: para criar ou personalizar o Avatar em comentários, é preciso clicar em Escrever um comentário, depois no ícone com um sorriso e, em seguida, em Fazer seu Avatar.