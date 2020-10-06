Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Facebook lança avatares customizados no Brasil; veja como criar
Figurinhas

Facebook lança avatares customizados no Brasil; veja como criar

Avatares podem ser personalizados de acordo com as características de cada usuário da rede social

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 11:36
No Brasil serão disponibilizadas 10 avatares representativos de cada usuário
No Brasil serão disponibilizadas 10 avatares representativos de cada usuário Crédito: Divulgação/Facebook
Nesta segunda-feira (5), o Facebook anunciou o lançamento de avatares no Brasil. Eles podem ser customizados e compartilhados por meio do feed de notícias, comentários, stories e Messenger da rede social. 
Enquanto em outros países o recurso já estava disponível, no Brasil serão disponibilizadas 10 imagens representativas de cada usuário. E, com o tempo, outras 10 irão chegar em breve, segundo informações da plataforma.
De acordo com o comunicado do Facebook, "você pode personalizar seu Avatar para que ele te represente de maneira única e autêntica. Dessa forma, é possível personalizar o avatar com as características de cada usuário, tendo a opção de escolher o tom de pele, cabelo, roupa e adesivos  que foram adaptados para a realidade e cultura local  bem como planos de fundo.
As figurinhas vão expressar, incialmente, termos e frases comuns usadas no cotidiano como Bom dia/tarde/noite, E aí, Valeu, Te amo, Oi e De nada.
As figurinhas estão aparecendo gradualmente para os usuários do Facebook. Caso ainda não se encontre na sua rede social, atualize seu aplicativo pela Play Store (Android) ou App Store (iOS).

SAIBA COMO CRIAR E CUSTOMIZAR O SEU AVATAR:

  • Menu: Em Menu, selecione Ver mais e em seguida "Avatares", que tem um ícone com um sorriso.
  • Figurinhas: ao criar seu Avatar, as expressões do dia a dia ficarão disponíveis no menu, que poderão ser enviadas  pelo Messenger, publicadas nos comentários dos posts e no seu Perfil.
  • Publicação : embaixo de cada publicação do Avatar há um botão Testar, para que seja configurado antes de publicar.
  • Comentários: para criar ou personalizar o Avatar em comentários, é preciso clicar em Escrever um comentário, depois no ícone com um sorriso e, em seguida, em Fazer seu Avatar.
  • Plano de Fundo: uma mensagem pode ser escrita em um fundo de cor diferente e junto com o Avatar.

Veja Também

Acordo para TikTok nos EUA seria capaz de desbancar Facebook

Facebook priorizará notícias com fontes de informação identificadas

Facebook deixará usuário optar por não ver anúncios políticos nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados