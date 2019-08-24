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FAB divulga imagens do combate ao incêndio com aviões na Amazônia

Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), sobrevoaram a região da Amazônia para ajudar no combate as queimadas

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 17:04

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

24 ago 2019 às 17:04
Aviões da Força Área ajudam no combate aos foco de Incêndio a Amazônia Crédito: FAB/Divulgação
As Forças Armadas divulgaram neste sábado (24), imagens de dois aviões do modelo C-130 Hércules sobrevoando e combatendo o fogo na região da Amazônia, que vem sofrendo com as queimadas. As imagens foram divulgadas nas redes sociais da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Ministério da Defesa. 
Composto por cinco tanques de água que podem carregar até 12 mil litros de água e dois tubos que se projetam pela porta traseira da aeronave, a ação desses aviões já faz parte do decreto de Garantia da Lei e Ordem (GLO), assinado pelo presidente da República Jair Bolsonaro (PSL) na última sexta-feira (23).
A base da operação ficará em Porto Velho, Rondônia, e a ação do combate deve ocorrer principalmente nos municípios ao norte do Estado.
AUTORIZAÇÃO
O Governo Federal autorizou a ajuda das Forças Armadas no combate aos focos dos Incêndios que atingem as florestas. A primeira ação começará em Roraima. Além da ajuda da FAB, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro permitiu que a Força Nacional ajudasse no combate ao desmatamento ilegal no Pará e em Rondônia, trabalhando junto ao Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
 

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