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Dados do IBGE

Expectativa de vida ao nascer no Brasil sobe para 76,4 anos em 2023

Levantamento mostra que houve um aumento de 0,9 ano em relação a 2022, quando a expectativa de vida era de 75,5 anos.

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 09:12

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 nov 2024 às 09:12
BRASÍLIA - A esperança de vida ao nascer no Brasil ficou em 76,4 anos em 2023, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicados nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União. Houve um aumento de 0,9 ano em relação a 2022, quando a expectativa de vida era de 75,5 anos.
Os dados completos da pesquisa Tábuas da Mortalidade serão divulgados pelo IBGE a partir das 10h desta sexta-feira (29).
Expectativa de vida, população, IBGE
A expectativa de vida é usada para o cálculo do chamado fator previdenciário Crédito: Agência Brasil
De acordo com o IBGE, a pesquisa fornece estimativas da expectativa de vida às idades exatas até os 80 anos, com data de referência em 1º de julho, o que permite o conhecimento sobre os níveis e padrões de mortalidade da população brasileira.
A expectativa de vida é usada para o cálculo do chamado fator previdenciário para o cálculo dos valores relativos às aposentadorias dos trabalhadores que estão sob o Regime Geral de Previdência Social.

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