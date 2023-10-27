Exército pede prisão de mais dois militares no caso do furto de armas

O Exército pediu para prender mais dois militares punidos por falha na fiscalização que permitiu o furto de 21 metralhadoras do arsenal de guerra em Barueri, na Grande São Paulo. Número de presos agora é de 19 militares. A informação das duas novas prisões foi confirmada à reportagem pelo Comando Militar do Sudeste.

Além da punição administrativa, os envolvidos também são investigados criminalmente. Em nota divulgada nesta quinta-feira (27), o comando disse apurar se houve furto, peculato, receptação e extravio.

Exército teve 21 metralhadores desviadas

Treze metralhadoras .50 e oito de calibre 7,62 foram furtadas do arsenal de guerra em Barueri no dia 7 de setembro, quando foram desativadas as câmeras de segurança. O sumiço das armas só foi notado mais de um mês depois, em 10 de outubro. Ao todo, já foram recuperadas 17 armas. Oito foram encontradas em uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro, e nove em São Roque, no interior de São Paulo.