Ex-presidente da Vale falará à CPI de Brumadinho no dia 28

Fabio Schvartsman, presidente da Vale, faz pronunciamento sobre rompimento de barragem em Brumadinho, MG Crédito: Reprodução/Youtube

Vale Fabio Schvartsman, informou a página oficial do Senado Federal, nesta terça-feira, 19. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Brumadinho remarcou para o dia 28 a oitiva do ex-presidente daFabio Schvartsman, informou a página oficial do Senado Federal, nesta terça-feira, 19.

Schvartsman se recupera de uma cirurgia e não poderá ir ao colegiado na quinta-feira, 21, como estava previsto. Requerimentos aprovados também convocam 29 pessoas - entre elas, o diretor da Vale Luciano Pires, ex-diretores e funcionários.

"Às 20h do dia 14 de março de 2019, fui submetido a cirurgia de Facectomia por Facoemulsificação com Implante de Lente Intra-Ocular (LIO) no olho direito, necessitando, por recomendação médica, ficar em repouso durante sete dias contados a partir da data do procedimento", informou o executivo na segunda-feira, 18.

"Encareço a vossa excelência a gentileza de reagendar a citada reunião para data futura, em oportunidade na qual, recuperado, estarei à disposição desta CPI para prestar os devidos esclarecimentos referentes ao tema investigado", escreveu.

CONVOCAÇÃO

A convocação de Schvartsman foi a primeira medida adotada pela comissão, durante reunião na última quarta-feira, 13. O requerimento, de autoria dos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também determina a convocação do presidente interino da mineradora, Eduardo Bartolomeo, para prestar esclarecimentos. Ainda não há uma data para sua oitiva.