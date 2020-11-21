EUA recebem pedido de uso emergencial de vacina por gigantes do setor

A farmacêutica americana Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech entraram nesta sexta-feira, 20, com o pedido de uso emergencial da vacina contra a covid-19 na agência regulatória de medicamentos e alimentos dos EUA (FDA). Na última semana, as empresas anunciaram que os resultados finais dos testes do imunizante apontaram eficácia de 95% do produto na proteção contra a infecção pelo coronavírus.

Testes finais da vacina desenvolvida pela Pfizer apontam para eficácia de 95% no combate à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

"É com grande orgulho e alegria - e até mesmo um pouco de alívio - que posso dizer que nosso pedido de autorização de uso emergencial para nossa potencial vacina está agora nas mãos do FDA. Este é um dia histórico para a ciência. Demorou apenas 248 dias desde o dia em que anunciamos nossos planos de colaborar com a BioNTech até a data de apresentação à FDA. Operamos com velocidade extraordinária em nosso programa de desenvolvimento clínico", declarou ontem o CEO da Pfizer, Albert Bourla.

Em comunicado conjunto, as companhias afirmaram que estarão prontas a distribuir o produto "dentro de horas" após a autorização. A expectativa das empresas é de que a vacinação comece nos Estados Unidos entre o meio e o fim de dezembro.

Após receber o pedido, a FDA informou que agendou para o dia 10 de dezembro uma reunião com seu comitê assessor para vacinas e produtos biológicos na qual será discutida se o produto receberá ou não o aval do órgão. Até lá, os especialistas da agência passarão as próximas semana analisando os dados do estudo submetidos pelas farmacêuticas.

A Pfizer e a BioNTech disseram ainda que já iniciaram o processo de submissão contínua de resultados dos estudos nas agências regulatórias da Europa, Austrália, Canadá, Japão e Reino Unido e pretendem submeter os documentos para outras autoridades regulatórias do mundo imediatamente.

A submissão contínua ocorre quando os resultados das fases dos testes clínicos vão sendo apresentados a medida que ficam prontos e não somente ao final da pesquisa. A prática acelera a análise dos dados por parte das agências.

Anvisa

Não há informação sobre quando a solicitação de registro será feita à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Procurada pelo Estadão, a agência disse que não recebeu "pedidos da Pfizer para registro ou submissão continua de etapas já realizadas para a sua vacina contra a covid-19".

Importante lembrar que a Anvisa, ao contrário da FDA, não emite autorização de uso emergencial para produtos. Mas se os resultados dos estudos forem robustos o suficiente para comprovar eficácia e segurança, a agência poderá conceder o registro regular à vacina.

Também questionada pela reportagem, a representação da Pfizer no Brasil não informou quando esse pedido será submetido às autoridades brasileiras. Anteriormente, a empresa afirmou que apresentou ao Ministério da Saúde uma proposta de fornecimento, no primeiro semestre de 2021, de doses suficientes para vacinar "alguns milhões" de brasileiros. O número exato não foi informado.

As empresas disseram estar trabalhando para escalar a produção, na expectativa de chegar a 50 milhões de doses - suficientes para imunizar 25 milhões de pessoas - até o fim do ano, e a 1,3 bilhão de doses em 2021.

Segurança

De acordo com as farmacêuticas, o pedido de registro na agência americana é apoiado pelos dados que demonstraram 95% de eficácia e por dados de segurança exigidos pela FDA, como o acompanhamento de cerca de 38 mil participantes por dois meses após a segunda dose da vacina.