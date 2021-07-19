"Eu queria vacina! Vocês queriam propina!", diz Randolfe ao rebater Bolsonaro

O vice-presidente daCPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

"É lógico que eu queria vacina o mais rápido possível. Salvar vidas, pra gente, não é brincadeira e não é algo que se negocie com intermediários. Queria a Janssen, a Covaxin, a AstraZeneca, a CoronaVac, a Pfizer... Nossa diferença é grande: eu queria vacina! Vocês queriam propina!", publicou Randolfe.

Bolsonaro compartilhou um vídeo em que Randolfe aparece defendendo a autorização de uso emergencial das vacinas Sputnik V e Covaxin pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) . As duas vacinas tinham autorizações de uso em outros países, mas na altura, o Brasil ainda não havia autorizado.

Segundo o presidente, a atitude de Randolfe estava aliada ao presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), e a Renildo Calheiros, irmão do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). Sem provas, Bolsonaro afirmou que "via emendas" os citados fizeram de "tudo" para que governadores e prefeitos pudessem comprar vacinas "a qualquer preço".

Em contrapartida, Randolfe afirmou que a conta é paga pelo "povo brasileiro" e não pelo presidente do país e que fez emendas porque o governo federal não garantiu a compra de imunizantes e "sempre foi contra a vacina".

Em entrevista à CNN na tarde de hoje, Randolfe afirmou que "chega a ser ridículo o tipo de desespero do Presidente da República". O comentário foi feito após o parlamentar ser questionado sobre os ataques feitos nas redes sociais. Randolfe disse que o vídeo publicado por Bolsonaro foi ao ar após ser assinado um contrato superfaturado com a Precisa Medicamentos.