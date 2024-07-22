Estudante é encontrado morto em alojamento de universidade federal em MG

Anderson de Souza Medeiros era natural de Belo Horizonte e ingressou na faculdade em 2014 Crédito: Reprodução/UFV

Anderson de Souza Medeiros, de 30 anos, foi encontrado morto em uma moradia estudantil da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no último sábado (20). O corpo foi encontrado por vigilantes. Alunos que dividiram apartamento com Anderson notaram a ausência e acionaram a Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária por volta das 20h. Os vigilantes encontraram o corpo da vítima em uma das moradias estudantis do campus Viçosa. As informações foram divulgadas pela própria universidade.

Anderson era aluno do curso de licenciatura em matemática. O estudante era natural de Belo Horizonte e ingressou na faculdade em 2014. O corpo dele foi sepultado no domingo (21), em Ervália (MG), onde sua família mora.

A universidade lamenta o ocorrido e informa que está prestando apoio à família e amigos. "Desde o momento que foi identificado o óbito, a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários se mobilizou, com o apoio de representantes da Comissão das Moradias Estudantis e do Diretório Central dos Estudantes, para acompanhar o caso e auxiliar nos protocolos necessários", disse a instituição em nota.