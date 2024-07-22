Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estudante é encontrado morto em alojamento de universidade federal em MG
Em investigação

Estudante é encontrado morto em alojamento de universidade federal em MG

Anderson de Souza Medeiros, de 30 anos, era aluno do curso de licenciatura em matemática. A causa da morte será apurada pelas autoridades responsáveis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2024 às 17:48

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 17:48

Anderson de Souza Medeiros era natural de Belo Horizonte e ingressou na faculdade em 2014
Anderson de Souza Medeiros era natural de Belo Horizonte e ingressou na faculdade em 2014 Crédito: Reprodução/UFV
Anderson de Souza Medeiros, de 30 anos, foi encontrado morto em uma moradia estudantil da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no último sábado (20). O corpo foi encontrado por vigilantes. Alunos que dividiram apartamento com Anderson notaram a ausência e acionaram a Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária por volta das 20h. Os vigilantes encontraram o corpo da vítima em uma das moradias estudantis do campus Viçosa. As informações foram divulgadas pela própria universidade.
Anderson era aluno do curso de licenciatura em matemática. O estudante era natural de Belo Horizonte e ingressou na faculdade em 2014. O corpo dele foi sepultado no domingo (21), em Ervália (MG), onde sua família mora.
A universidade lamenta o ocorrido e informa que está prestando apoio à família e amigos. "Desde o momento que foi identificado o óbito, a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários se mobilizou, com o apoio de representantes da Comissão das Moradias Estudantis e do Diretório Central dos Estudantes, para acompanhar o caso e auxiliar nos protocolos necessários", disse a instituição em nota.
A causa da morte será apurada pelas autoridades responsáveis. A universidade disse que continuará envidando esforços para que todas as ações cabíveis sejam tomadas, com a transparência e o cuidado que o momento exige. A reportagem tenta contato com as Polícias Civil e Militar. O texto será atualizado quando houver resposta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Estudante Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados