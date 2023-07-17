Estudante de Medicina morre em acidente de trânsito na Bahia

Uma estudante de Medicina de 24 anos morreu após bater o carro que dirigia contra um animal na BA-120, em Riachão do Jacuípe, na Bahia. O acidente foi registrado na madrugada do último domingo (16), na altura do km 406.
Hilary de Fátima Carneiro Silva bateu em um animal na pista, perdeu o controle e capotou, morrendo na hora, segundo ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual. Outras duas pessoas estavam no carro com a jovem no momento do acidente, de acordo com a Polícia Militar. Elas sobreviveram, mas não tiveram estado de saúde divulgado.
Um dia antes de morrer, a jovem publicou um vídeo comemorando a conclusão de parte do curso e agradecendo à família pela conquista estudantil.
"Fomos surpreendidos com a notícia de um trágico acidente que vitimou Hilary de Fátima Carneiro da Silva, filha da servidora municipal professora Sabina Bezerra", disse a Prefeitura de Riachão do Jacuípe, em nota. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.