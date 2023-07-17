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Colisão

Estudante de Medicina morre em acidente de trânsito na Bahia

Hilary de Fátima Carneiro Silva, de 24 anos, estava de férias após concluir o quarto ano do curso

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 14:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2023 às 14:23
Hilary de Fátima Carneiro Silva, estudante de Medicina morta em acidente
Hilary de Fátima Carneiro Silva, estudante de Medicina morta em acidente Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Uma estudante de Medicina de 24 anos morreu após bater o carro que dirigia contra um animal na BA-120, em Riachão do Jacuípe, na Bahia. O acidente foi registrado na madrugada do último domingo (16), na altura do km 406.
Hilary de Fátima Carneiro Silva bateu em um animal na pista, perdeu o controle e capotou, morrendo na hora, segundo ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual. Outras duas pessoas estavam no carro com a jovem no momento do acidente, de acordo com a Polícia Militar. Elas sobreviveram, mas não tiveram estado de saúde divulgado.
Hilary estudava Medicina em uma faculdade privada do Paraguai e morava em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela estava de férias após concluir o quarto ano do curso. 
Um dia antes de morrer, a jovem publicou um vídeo comemorando a conclusão de parte do curso e agradecendo à família pela conquista estudantil.
"Fomos surpreendidos com a notícia de um trágico acidente que vitimou Hilary de Fátima Carneiro da Silva, filha da servidora municipal professora Sabina Bezerra", disse a Prefeitura de Riachão do Jacuípe, em nota. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.

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