Estudante de Medicina morre em acidente de trânsito na Bahia

Um dia antes de morrer, a jovem publicou um vídeo comemorando a conclusão de parte do curso e agradecendo à família pela conquista estudantil.

"Fomos surpreendidos com a notícia de um trágico acidente que vitimou Hilary de Fátima Carneiro da Silva, filha da servidora municipal professora Sabina Bezerra", disse a Prefeitura de Riachão do Jacuípe, em nota. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.