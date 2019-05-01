Estudante de geografia é encontrado morto dentro do campus da USP

USP Crédito: Arquivo/USP Imagens

Um universitário foi encontrado morto nas dependências da Escola Politécnica, localizada no campus da USP (Universidade de São Paulo), na tarde desta terça-feira (30). Filipe Varea Leme, de 21 anos, cursava geografia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e também trabalhava como monitor.

Polícia Civil informou à reportagem que ouviu as primeiras testemunhas para o inquérito que investiga as causas da morte do universitário. Elas disseram que o jovem foi encontrado já sem vida por volta das 15h40 dentro de um elevador adaptado para pessoas com deficiência. informou à reportagem que ouviu as primeiras testemunhas para o inquérito que investiga as causas da morte do universitário. Elas disseram que o jovem foi encontrado já sem vida por volta das 15h40 dentro de um elevador adaptado para pessoas com deficiência.

Antes de morrer, Filipe carregava um armário que ficou tombado sobre o corpo dele. Segundo a polícia, a cabeça e o pescoço do jovem apresentavam hematomas. A primeira suspeita é que os ferimentos podem ter sido provocados pela queda do móvel sobre a vítima. O corpo do jovem foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), órgão responsável pela perícia que elucidará o que causou a morte do rapaz.

Por meio de nota, a USP lamentou a morte do estudante e informou que a direção da Poli, onde Filipe trabalhava, preza pela adoção de todas as medidas de segurança dentro de suas dependências. "A escola informa, ainda, que prestará todos os esclarecimentos necessários para a elucidação dos fatos junto às autoridades competentes."

"Neste momento de profunda dor, a universidade se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade acadêmica. O Escritório de Saúde Mental da universidade está prestando apoio à família", acrescentou a USP. O caso foi registrado no 93º DP (Jaguaré) como morte suspeita e acidental.