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Investigação

Estudante de geografia é encontrado morto dentro do campus da USP

O jovem foi encontrado já sem vida por volta das 15h40 dentro de um elevador adaptado para pessoas com deficiência

Publicado em 

01 mai 2019 às 18:55

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 18:55

USP Crédito: Arquivo/USP Imagens
Um universitário foi encontrado morto nas dependências da Escola Politécnica, localizada no campus da USP (Universidade de São Paulo), na tarde desta terça-feira (30). Filipe Varea Leme, de 21 anos, cursava geografia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e também trabalhava como monitor.
A Polícia Civil informou à reportagem que ouviu as primeiras testemunhas para o inquérito que investiga as causas da morte do universitário. Elas disseram que o jovem foi encontrado já sem vida por volta das 15h40 dentro de um elevador adaptado para pessoas com deficiência.
Antes de morrer, Filipe carregava um armário que ficou tombado sobre o corpo dele. Segundo a polícia, a cabeça e o pescoço do jovem apresentavam hematomas. A primeira suspeita é que os ferimentos podem ter sido provocados pela queda do móvel sobre a vítima. O corpo do jovem foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), órgão responsável pela perícia que elucidará o que causou a morte do rapaz.
Por meio de nota, a USP lamentou a morte do estudante e informou que a direção da Poli, onde Filipe trabalhava, preza pela adoção de todas as medidas de segurança dentro de suas dependências. "A escola informa, ainda, que prestará todos os esclarecimentos necessários para a elucidação dos fatos junto às autoridades competentes."
"Neste momento de profunda dor, a universidade se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade acadêmica. O Escritório de Saúde Mental da universidade está prestando apoio à família", acrescentou a USP. O caso foi registrado no 93º DP (Jaguaré) como morte suspeita e acidental.
O velório do corpo de Filipe é realizado nesta quarta-feira (1º) no cemitério do Araçá. De lá, o corpo seguirá para o sepultamento no cemitério da Lapa, na Vila Leopoldina (zona oeste). A cerimônia está marcada para ocorrer às 15h.

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