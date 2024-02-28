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'Rei do cashmere'

Estilista francês morre afogado em Trancoso, na Bahia

Lucien Pellat-Finet, conhecido como o 'rei do cashmere', tinha 78 anos e morava no Brasil

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 05:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2024 às 05:41
O estilista francês Lucien Pellat-Finet morreu na última segunda-feira (26), vítima de um afogamento em Trancoso, na Bahia.
O designer de moda tinha 78 anos e estava acompanhado de familiares e amigos. Nascido em Nice, Pellat-Finet ficou conhecido como o "rei do cashmere" devido aos suéteres tricotados coloridos e luxuosos que comercializava em sua grife, a Pellat-Finet.
O estilista Lucien Pellat-Finet
O estilista Lucien Pellat-Finet Crédito: Reprodução
No Instagram, a sobrinha do estilista, Camille Dauchez, comunicou a morte. "É com grande tristeza que informo a morte acidental de Lucien Pellat-Finet, na tarde de hoje em Trancoso. Na ocasião, ele estava na companhia de seus familiares e seus queridos amigos. Oportunamente, informarei detalhes da cerimônia de despedida", escreveu.
Na postagem, amigos e fãs lamentaram a morte do estilista. O empresário francês Thierry Gillier escreveu: "Um agitador, um precursor, um criador, sua aura influenciou o mundo da moda e contribuiu para a história da moda. Um brinde a Lucien".
O estilista vivia em Itaquena, praia próxima a Caraíva. Amigos brasileiros também lamentaram sua partida. "Meus sinceros sentimentos, Lucien era um amor. Fiquei e muito triste quando soube", escreveu uma amiga brasileira no Instagram.

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