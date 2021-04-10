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Governo Federal

Estamos retomando PRONAMPE e BEm para evitar mais desemprego, diz Bolsonaro

O Palácio do Planalto enviou, na última quarta (07), projeto de alteração de dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que hoje trava a retomada desses programas

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 13:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 abr 2021 às 13:00
Após um ano de pandemia de Covid-19, presidente Jair Bolsonaro passou a usar máscara
Presidente Jair Bolsonaro realizou novas declarações que o governo federal está retomando o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte .  Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro declarou neste sábado (10) que o governo federal está retomando o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) e o programa de redução de jornadas e salários (BEm) para evitar a aceleração do desemprego no País.
O Palácio do Planalto enviou, na última quarta-feira (07), projeto de alteração de dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que hoje trava a retomada desses programas.
Ao defender, mais uma vez, a reabertura do comércio no pior momento da pandemia, Bolsonaro alertou para a possibilidade de faltar dinheiro para pagamento de salários de servidores públicos, como possível consequência das medidas restritivas para combater a covid-19.
"Daqui a pouco, servidor público, não vai ter arrecadação para pagar você", declarou o chefe do Executivo, em visita a uma comunidade de venezuelanos em São Sebastião (DF), transmitida nas redes sociais.
Segundo o presidente, o País vive "experiência de ditadura" com as políticas de combate à pandemia. "Governadores, tenham consciência de abrir comércio com devidas medidas de saúde", disse. O chefe do Executivo ainda criticou o fechamento de Igrejas durante a pior fase da pandemia, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

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