Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estado do Rio registra 3.428 novos casos de Covid-19 e 65 mortes
Saúde

Estado do Rio registra 3.428 novos casos de Covid-19 e 65 mortes

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, há ainda 950 óbitos sendo investigados, sob suspeita de terem sido causados pela doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 19:07

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 19:07

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES
Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES Crédito: Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 65 mortes por covid-19 e 3.428 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado neste sábado (22) pela Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo 15.267 pessoas já morreram vítimas da doença no Estado, que registra 210.464 casos. Há ainda 950 óbitos sendo investigados, sob suspeita de terem sido causados pela covid-19, enquanto 188.731 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (9.206), São Gonçalo (638), Duque de Caxias (632), Nova Iguaçu (495), São João de Meriti (367), Niterói (347), Campos dos Goytacazes (280), Belford Roxo (246), Itaboraí (187) e Magé (183).
As cidades com mais casos são o Rio de Janeiro (86.419), Niterói (10.429), São Gonçalo (10.396), Duque de Caxias (7.697), Macaé (6.769), Belford Roxo (6.819), Nova Iguaçu (5.092), Volta Redonda (5.037), Angra dos Reis (4.599) e Campos dos Goytacazes (4.101).

Veja Também

Fake news sobre Covid-19 produzida por grupos antivacina saltam 383%

Pela primeira vez, São Paulo não tem nenhuma região na fase vermelha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados