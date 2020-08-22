Estado do Rio registra 3.428 novos casos de Covid-19 e 65 mortes

O Estado do Rio de Janeiro registrou 65 mortes por covid-19 e 3.428 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado neste sábado (22) pela Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo 15.267 pessoas já morreram vítimas da doença no Estado, que registra 210.464 casos. Há ainda 950 óbitos sendo investigados, sob suspeita de terem sido causados pela covid-19, enquanto 188.731 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (9.206), São Gonçalo (638), Duque de Caxias (632), Nova Iguaçu (495), São João de Meriti (367), Niterói (347), Campos dos Goytacazes (280), Belford Roxo (246), Itaboraí (187) e Magé (183).
As cidades com mais casos são o Rio de Janeiro (86.419), Niterói (10.429), São Gonçalo (10.396), Duque de Caxias (7.697), Macaé (6.769), Belford Roxo (6.819), Nova Iguaçu (5.092), Volta Redonda (5.037), Angra dos Reis (4.599) e Campos dos Goytacazes (4.101).