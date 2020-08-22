Estado do Rio registra 3.428 novos casos de Covid-19 e 65 mortes

O Estado do Rio de Janeiro registrou 65 mortes por covid-19 e 3.428 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado neste sábado (22) pela Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo 15.267 pessoas já morreram vítimas da doença no Estado, que registra 210.464 casos. Há ainda 950 óbitos sendo investigados, sob suspeita de terem sido causados pela covid-19, enquanto 188.731 pacientes se curaram.