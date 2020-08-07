Estado do Rio de Janeiro registra mais 87 mortes e 1.632 casos de Covid-19

O Estado do Rio de Janeiro registrou 87 mortes por covid-19 e 1.632 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (7) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 14.028 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 175.696 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 21º do mundo com mais infectados. Mais 985 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 156.785 pacientes se curaram.