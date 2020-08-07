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Saúde

Estado do Rio de Janeiro registra mais 87 mortes e 1.632 casos de Covid-19

Mais 985 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 156.785 pacientes se curaram no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 17:42

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 17:42

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 87 mortes por covid-19 e 1.632 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (7) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 14.028 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 175.696 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 21º do mundo com mais infectados. Mais 985 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 156.785 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (8.596), São Gonçalo (600), Duque de Caxias (591), Nova Iguaçu (449), São João de Meriti (335), Niterói (309), Campos dos Goytacazes (228), Belford Roxo (223), Itaboraí (172) e Magé (166).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (73.855), São Gonçalo (9.228), Niterói (9.079), Duque de Caxias (6.548), Macaé (6.065), Nova Iguaçu (4.379), Angra dos Reis (3 983), Volta Redonda (3.966), Itaboraí (3.472) e Campos dos Goytacazes (3.257).

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