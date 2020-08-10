Estado do Rio de Janeiro registra mais 28 mortes e 1.166 casos de Covid-19

O Estado do Rio de Janeiro registrou 28 mortes por covid-19 e 1.166 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira, 10, pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 14.108 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 180.016 casos. Mais 997 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 161.329 pacientes se curaram.