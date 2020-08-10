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Saúde

Estado do Rio de Janeiro registra mais 28 mortes e 1.166 casos de Covid-19

Mais 997 mortes estão sendo investigadas no Estado, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 161.329 pacientes se curaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 18:34

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:34

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES
Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES Crédito: Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 28 mortes por covid-19 e 1.166 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira, 10, pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 14.108 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 180.016 casos. Mais 997 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 161.329 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (8.622), São Gonçalo (601), Duque de Caxias (593), Nova Iguaçu (456), São João de Meriti (335), Niterói (310), Campos dos Goytacazes (228), Belford Roxo (223), Itaboraí (177) e Magé (166).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (74.674), Niterói (9.380), São Gonçalo (9.333), Duque de Caxias (6.599), Macaé (6.219), Nova Iguaçu (4.461), Angra dos Reis (4 114), Volta Redonda (4.090), Itaboraí (3.509) e Belford Roxo (3 476).

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