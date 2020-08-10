Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Por funcionamento irregular, 75 bares e restaurantes são interditados em SP
Retomada

Por funcionamento irregular, 75 bares e restaurantes são interditados em SP

Pelo Plano São Paulo, regiões na fase amarela por duas semanas puderam reabrir esses estabelecimentos desde a última quinta-feira (6), até 22h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 16:24

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:24

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Na cidade de São Paulo, 75 bares e restaurantes foram interditados no último final de semana por excederem o horário permitido para funcionamento, até 22 horas, em meio à pandemia de covid-19 ou disponibilizarem mesas nas calçadas, de acordo com a Prefeitura.
Por meio da Secretaria Municipal da Subprefeituras, foram 26 estabelecimentos fechados na sexta-feira (7) 32 no sábado (8) e 17 no domingo  (9). A ação, que teve apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, não fiscaliza aglomerações nas calçadas.
Pelo Plano São Paulo, regiões na fase amarela por duas semanas puderam reabrir esses estabelecimentos desde a última quinta-feira (6), até 22h. Nessa fase da retomada, os estabelecimentos podem atender, no máximo, com 40% da sua capacidade e os clientes devem estar sentados. Os locais só podem funcionar por seis horas, mas podem escolher o horário de funcionamento.
No primeiro sábado da nova regra, o Estadão registrou aglomerações nos bares da Vila Madalena, com maiores concentrações em frente aos telões que exibiam a final do Campeonato Paulista. Embora seja obrigatória em locais públicos, a máscara não foi utilizada pela maioria dos frequentadores dos bares.
Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 10, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, criticou quem não segue as regras. "O Plano São Paulo é um pacto com a sociedade que diz 'vocês ficam em casa, enquanto nós arrumamos os hospitais'. Nós assim o fizemos. É claro que temos uma vigilância, mas ela não tem como cobrir tudo. A culpa não é dos empresários que estão fazendo tudo de forma correta, isso está ocorrendo fora, pela população, que precisa manter essa garantia de pacto", afirmou o secretário.
De acordo com ele, caso não haja respeito às regras de distanciamento e isolamento sociais, "muitas regiões serão afetadas e poderão involuir".
Segundo a Prefeitura, desde o começo da fiscalização na pandemia, 960 comércios foram interditados por descumprirem regras, sendo 559 destes bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias. O valor da multa é de R$ 9.231,65 a cada 250m².

Veja Também

ES flexibiliza abertura de comércio e restaurantes; entenda as mudanças

Estado de São Paulo ultrapassa 628 mil casos do novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados