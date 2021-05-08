Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estado de São Paulo ultrapassa 100 mil mortes por Covid-19
"Fase de transição"

Estado de São Paulo ultrapassa 100 mil mortes por Covid-19

Neste sábado (8), foram registrados 1.243 novos óbitos em 24 horas no Estado, totalizando 100.649 mortes desde o início da pandemia

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 15:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mai 2021 às 15:54
Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo
Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de Covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil
O Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 100 mil mortes por Covid-19 neste sábado(08). O registro ocorre em meio à preocupação de um novo recrudescimento da pandemia em todo o País.
Ao todo, são 100.649 óbitos e 2.997.282 casos confirmados de novo coronavírus no Estado, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Do total, 660 mortes, 13.100 casos e 2.483 internações foram registrados nas últimas 24 horas.
A taxa de ocupação é de 78,5% em UTI e de 57,7% em leitos de enfermaria. No Brasil, o boletim do consórcio dos veículos de imprensa de sexta-feira, 7, confirmava 419,3 mil óbitos no País
Nos últimos três dias, o Estado está com um aumento gradual da média móvel (calculada com os dados dos últimos sete dias) de internações, com 2.254 hospitalizações diárias no balanço deste sábado. A taxa é quase três vezes maior do que a do início de novembro, com 840 internações. No auge da pandemia, no fim de março, a média chegou a 3.399 hospitalizações.
Em queda, a média móvel de óbitos foi de 529 neste sábado. Em novembro, era de cerca de 85 por dia. O mesmo se repete entre os casos, com média móvel de 11.320 também neste sábado. No início de novembro, estava na casa dos 2,4 mil diariamente.
Na sexta-feira, o governo João Doria (PSDB) anunciou a prorrogação da "fase de transição" do Plano São Paulo até 23 de maio. O horário de funcionamento dos estabelecimentos foi ampliado para até as 21 horas e a capacidade de lotação do espaço também aumentou para 30%. As medidas começaram a valer neste sábado.
São Paulo está desde 18 de abril na chamada "fase de transição", mais permissiva que a vermelha e com poucas restrições a mais do que a laranja. A nova flexibilização da "fase de transição" também alterou o toque de recolher, que passou a valer das 21 às 5 horas.

Veja Também

Mortes por Covid-19 caem, mas de forma lenta; casos voltam a subir

Com estabilização dos casos de Covid-19, SP flexibiliza quarentena

Governador João Doria é vacinado contra a Covid-19 em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde São Paulo (SP) João Doria Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados