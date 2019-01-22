Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Escolas e creches são atacadas por bandidos no Ceará
Violência

Escolas e creches são atacadas por bandidos no Ceará

Na noite de segunda-feira (21), bandidos incendiaram uma creche no bairro de Jurema, no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza; ninguém ficou ferido

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 17:26

Publicado em 

22 jan 2019 às 17:26
A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Caucaia confirma que houve um incêndio na creche que funciona em prédio anexo à EEIEF Maria Corina Moura Arruda Crédito: Pixabay
Os ataques criminosos chegam ao 21º dia no Ceará e assustam, principalmente, pais e crianças em idade escolar. Nos dois últimos dias, escolas e creches entraram no alvo dos bandidos.
Na noite de segunda-feira (21), bandidos incendiaram uma creche no bairro de Jurema, no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Ninguém ficou ferido.
Segundo o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros do Ceará, os criminosos destruíram o teto do almoxarifado. "Fomos acionados por volta das 23h. Na ocorrência, foi constatado apenas dano material. Agora estão atacando escolas", relatou.
A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Caucaia confirma que houve um incêndio na creche que funciona em prédio anexo à EEIEF Maria Corina Moura Arruda. O fogo atingiu uma sala que funcionava como almoxarifado, onde eram guardados os materiais escolares, diários, e outros documentos, além de alguns mobiliários da creche.
O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local e controlar o incêndio antes que o fogo se alastrasse para outras salas. A polícia também foi chamada e uma perícia foi realizada no local. Até o momento as suspeitas são de que o incêndio tenha sido mais uma ação das facções criminosas que estão atuando nos últimos dias no Estado.
A Prefeitura acrescenta que está em constante diálogo com as forças de seguranças e aguarda a perícia para avaliar os danos estruturais ao prédio e dar outras providências sobre o início as aulas. Em todo o município, o período letivo de 2019 terá início no próximo dia 8 de fevereiro.
Na madrugada desta terça-feira (22) um artefato explosivo também foi detonado, por volta das 2h da manhã, em uma subestação da Enel, distribuidora de energia do Ceará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve danos estruturais.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que 404 suspeitos já foram capturados por envolvimento nos atos criminosos registrados no Ceará.
> Sobe para 399 número de presos por ataques no Ceará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados