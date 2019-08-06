Equipamento vai ajudar na identificação de vítimas de Brumadinho

Barragem da Vale, em Brumadinho Crédito: Adriano Machado

Uma nova ferramenta vai ajudar a identificar vítimas da tragédia de Brumadinho , informou a Polícia Civil de Minas Gerais . O equipamento Illumina analisará inicialmente 52 amostras para análise de DNA.

O material será analisado em Porto Alegre. Lá, um perito da polícia mineira fará curso para manuseio do instrumento.

A previsão é que o aparelho, entregue à

de Minas pela Vale como doação, comece a operar entre sete e dez dias, e o prazo para funcionamento completo e treinamento de equipe para utilizar o Illumina é de 30 a 40 dias.

De acordo com Thales Bittencoury, superintendente da SPTC (Superintendência de Polícia Técnico-Cientifica de Minas Gerais), o sequenciador é mais sensível na análise de material genético e obtém resultados com mais precisão.