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Tragédia

Engavetamento de 12 veículos mata pelo menos 6 na BR-381 em MG

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A colisão ocorreu no mesmo ponto em que sete torcedores do Corinthians morreram em um acidente de ônibus em agosto deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2023 às 17:40

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 17:40

O engavetamento envolvendo quatro carretas e oito veículos leves deixou pelo menos seis pessoas
O engavetamento envolvendo quatro carretas e oito veículos leves deixou pelo menos seis pessoas mortas na BR-381 em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros
Pelo menos seis pessoas morreram em um engavetamento envolvendo quatro carretas e oito veículos leves no início da tarde desta segunda (27) na BR-381 no município de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma pessoa foi retirada das ferragens em estado grave. Os bombeiros seguem no local.
O acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte na região conhecida como Serra de Igarapé, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. É o mesmo ponto no qual sete torcedores do Corinthians morreram em um acidente de ônibus em agosto deste ano - a diferença é que na ocasião, a batida foi na outra pista, no sentido São Paulo.
A pista em direção a Belo Horizonte permanece totalmente interditada na tarde desta segunda para atuação dos bombeiros, conforme informações da Arteris, concessionária da rodovia. O congestionamento no local é de cinco quilômetros. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.
A concessionária divulgou rota alternativa. Os motoristas devem acessar a cidade de Itatiaiuçu pela MG-431 a partir do quilômetro 536,1 da Fernão Dias e seguir com destino a Itaúna. A partir do município, pegar a MG-050 até a bifurcação com a BR-262, entrando na via com destino a Betim, também na região metropolitana, retornando, então, à BR-381. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente. Equipe de peritos foi enviada ao local para os primeiros levantamentos e coletas de vestígios para subsidiar as investigações.

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