Engavetamento de 12 veículos mata pelo menos 6 na BR-381 em MG

O engavetamento envolvendo quatro carretas e oito veículos leves deixou pelo menos seis pessoas mortas na BR-381 em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros

Pelo menos seis pessoas morreram em um engavetamento envolvendo quatro carretas e oito veículos leves no início da tarde desta segunda (27) na BR-381 no município de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma pessoa foi retirada das ferragens em estado grave. Os bombeiros seguem no local.

O acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte na região conhecida como Serra de Igarapé, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. É o mesmo ponto no qual sete torcedores do Corinthians morreram em um acidente de ônibus em agosto deste ano - a diferença é que na ocasião, a batida foi na outra pista, no sentido São Paulo.

A pista em direção a Belo Horizonte permanece totalmente interditada na tarde desta segunda para atuação dos bombeiros, conforme informações da Arteris, concessionária da rodovia. O congestionamento no local é de cinco quilômetros. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.