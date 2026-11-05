Enem: começar pelas questões ou pela redação? Veja como administrar o tempo na prova

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), administrar o tempo é um dos desafios enfrentados pelos candidatos. Além das questões objetivas, o primeiro dia de prova inclui a redação, que exige leitura, planejamento, elaboração e revisão do texto. Por isso, deixar a produção textual para os últimos minutos pode comprometer tanto a qualidade da redação quanto o desempenho nas demais questões.
De acordo com Glauce Soares, professora do curso de Pedagogia da Universidade Uniderp, uma das principais recomendações é estabelecer uma estratégia de tempo antes mesmo de iniciar a prova. “O estudante não deve encarar a redação como uma tarefa para ser realizada apenas depois de terminar todas as questões. Ela precisa fazer parte do planejamento desde o começo, porque exige em média de uma hora para compreender a proposta, organizar os argumentos, escrever e revisar”, explica.
Uma possibilidade é realizar uma primeira leitura da proposta de redação logo no início da prova. Nesse momento, o candidato pode identificar o tema, analisar os textos motivadores e começar a organizar mentalmente as ideias que pretende desenvolver. Em seguida, pode avançar para as questões objetivas e retornar à redação com uma linha argumentativa já definida, também considerando que os enunciados das próprias questões objetivas podem corroborar para a construção da temática da redação.
Evite deixar a redação para os minutos finais
A redação exige mais do que simplesmente escrever. O candidato precisa compreender o tema proposto, construir uma argumentação coerente, organizar os parágrafos e apresentar uma proposta de intervenção de acordo com as exigências da prova do Enem. Fazer tudo isso sob forte pressão de tempo pode aumentar a possibilidade de erros.
“Quando a redação fica para os últimos minutos, o estudante perde justamente uma etapa muito importante: a revisão. Ele pode não perceber problemas de coerência , repetição de palavras, erros gramaticais ou até mesmo aspectos que deixou de desenvolver. Por isso, é importante reservar uma margem de segurança para revisar o texto”, orienta a professora.
Também é importante evitar o excesso de tempo em questões muito difíceis. Uma pergunta que exige vários minutos de tentativa pode comprometer o planejamento estabelecido para a redação. Caso o estudante não consiga solucionar alguma, a recomendação é sinalizá-la e seguir adiante. Depois de concluir as demais e a redação, ele pode retornar às questões pendentes.
Uma estratégia possível
Não existe uma divisão de tempo que funcione igualmente para todos os candidatos. O ideal é que cada estudante teste sua estratégia durante os simulados.Ainda assim, algumas etapas podem ajudar na organização:
- Leia a proposta de redação no início:conhecer o tema desde o começo permite que as ideias sejam amadurecidas durante a prova;
- Reserve um período específico para escrever: não dependa do tempo que eventualmente sobrar depois das questões;
- Faça um planejamento antes de começar o texto: alguns minutos para definir tese, argumentos e estrutura podem evitar retrabalho;
- Não fique preso a uma questão: se uma pergunta estiver consumindo tempo demais, avance e retorne posteriormente;
- Reserve tempo para revisar: confira a redação antes de finalizar, observando coerência, ortografia, argumentação e atendimento à proposta de intervenção;
- Preencha o cartão-resposta com antecedência: deixar essa tarefa para os últimos minutos aumenta o risco de erros ou de questões sem marcação.
Para Glauce Soares, a melhor estratégia é aquela que o candidato já testou antes do exame. “O Enem não deve ser o momento de descobrir como o estudante consegue administrar melhor o próprio tempo. Nos simulados , ele pode experimentar diferentes estratégias, perceber quanto tempo costuma levar para escrever e responder às questões e, assim, chegar ao exame com um planejamento mais seguro”, afirma.
Preparando-se para a redação
Para garantir uma boa redação no Enem, o candidato também deve compreender os problemas sociais abordados na proposta e relacioná-los a diferentes acontecimentos e conhecimentos para construir uma argumentação consistente.
“Minha indicação é estudar prioritariamente três grandes eixos temáticos: tecnologia e sociedade, que envolve questões como inteligência artificial, desinformação, privacidade, educação digital e exclusão tecnológica; meio ambiente e desigualdade, que abrange crise climática, vulnerabilidade social, saneamento básico e políticas preventivas; e direitos humanos e inclusão, que contempla infância, educação, proteção social, diversidade e cidadania”, finaliza a professora.
Por Camila Souza Crepaldi