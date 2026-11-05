Enem: começar pelas questões ou pela redação? Veja como administrar o tempo na prova

De acordo com Glauce Soares, professora do curso de Pedagogia da Universidade Uniderp, uma das principais recomendações é estabelecer uma estratégia de tempo antes mesmo de iniciar a prova. “O estudante não deve encarar a redação como uma tarefa para ser realizada apenas depois de terminar todas as questões. Ela precisa fazer parte do planejamento desde o começo, porque exige em média de uma hora para compreender a proposta, organizar os argumentos, escrever e revisar”, explica.