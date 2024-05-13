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Educação

Enem 2024 será nos dias 3 e 10 de novembro; veja quando se inscrever

Resultado deve ser divulgado em 13 de janeiro de 2025

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 11:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2024 às 11:16
SÃO PAULO - As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O edital da prova, com o cronograma completo, foi publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União.
No primeiro dia, os candidatos fazem a redação e as provas de linguagens e ciências humanas. No segundo dia, as provas de ciências da natureza e matemática.
Os candidatos devem se inscrever no período de 27 de maio a 7 de junho, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). As inscrições podem ser realizadas no site do Inep e custam R$ 85.
Provas do Enem serão realizadas em 3 e 10 de novembro, segundo Inep
Provas do Enem serão realizadas em 3 e 10 de novembro, segundo Inep Crédito: Agência Brasil
Mesmo quem conseguiu a isenção da taxa, como estudantes da rede pública, precisam fazer a inscrição. Apenas após a conclusão dessa etapa o aluno poderá participar da prova.
A divulgação do gabarito está agendada para o dia 20 de novembro e o resultado deve sair em 13 de janeiro de 2025.
O Enem é a principal porta de entrada do ensino superior público, mas também serve para ter acesso a instituições privadas, universidades internacionais e os programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

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